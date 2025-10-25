Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Yamal là cơn ác mộng của Mbappe

  • Thứ bảy, 25/10/2025 08:20 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Yamal liên tục tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng, khiến Kylian Mbappe và các đội bóng của anh phải ôm hận.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã trở thành nỗi khiếp sợ của các hàng thủ và cả những ngôi sao lớn như Mbappé.

Trước mỗi trận cầu lớn trong bóng đá, những cuộc đối đầu về mặt cá nhân luôn thu hút sự chú ý. Và ở thời điểm hiện tại, Lamine Yamal, viên ngọc quý của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, đang trở thành "cơn ác mộng" thực sự đối với Mbappe, ngôi sao sáng giá của Real Madrid và đội tuyển Pháp.

Một năm qua, Yamal liên tục khiến Mbappe ôm hận trong các trận cầu lớn. Danh sách những chiến thắng của Yamal trước Mbappe trong 12 tháng qua mở màn từ bán kết Euro 2024, khi Tây Ban Nha hạ Pháp 2-1. Yamal trở thành tâm điểm với màn trình diễn chói sáng, góp phần giúp Tây Ban Nha vượt qua Pháp trong trận đấu căng thẳng.

Tiếp đó, tại Siêu Cúp Tây Ban Nha, Barcelona và Yamal tiếp tục vượt qua Real Madrid 5-2. Đến trận chung kết Copa del Rey hồi tháng 4, Yamal và Barcelona thắng Real Madrid 3-2 đầy kịch tính. Bản thân Yamal dù không ghi bàn nhưng góp phần tạo nên sự khác biệt, giúp Barcelona giành chiến thắng sát nút.

Ở cả hai trận El Clasico tại La Liga mùa trước, Yamal đều toả sáng giúp Barcelona lần lượt hạ Real Madrid với các tỷ số 4-0 và 4-3. Đặc biệt, Yamal ghi bàn trong cả hai trận đấu đó.

Lần mới nhất Yamal gieo sầu cho Mbappe đó là ở bán kết Nations League hồi tháng 6, khi Tây Ban Nha hạ Pháp 5-4 trong một trận đấu nghẹt thở với màn rượt đuổi tỷ số. Và Yamal với cú đúp bàn thắng, một lần nữa góp phần giúp Tây Ban Nha vượt qua đội tuyển Pháp của Mbappe.

Những chiến thắng liên tiếp trước Mbappe không chỉ là thành tích cá nhân của Yamal mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết và chiến thuật xuất sắc của Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Trận El Clasico vào ngày 27/10 tới, liệu sẽ là cơ hội để Mbappe phục thù, hay Yamal sẽ lại lên tiếng?

