Rashford, Greenwood giúp MU kiếm bộn tiền

MU tin rằng họ có thể thu về số tiền lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026, nhờ phong độ cao của những cựu tiền đạo như Marcus Rashford hay Mason Greenwood.

Rashford có thể được Barcelona mua đứt. Ảnh: Reuters.

Theo Sport, Rashford không có kế hoạch trở lại Old Trafford. HLV Ruben Amorim đang xây dựng hàng công xoay quanh bộ ba Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, nên vị trí của Rashford gần như không còn. Trong bối cảnh đó, Barcelona được cho là sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Anh vào cuối mùa này với mức phí 30 triệu bảng.

Bên cạnh Rashford, “Quỷ đỏ” cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Mason Greenwood tại Marseille. Cầu thủ 24 tuổi rời Old Trafford vào mùa hè 2024 với mức phí 26,6 triệu bảng, nhưng CLB cài thêm điều khoản hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu Marseille bán anh trong tương lai.

Greenwood đang có phong độ ấn tượng tại Ligue 1, khi ghi 21 bàn thắng và 6 kiến tạo trong mùa giải đầu tiên. Nhiều đội bóng ở Saudi Arabia từng bày tỏ sự quan tâm, nhưng theo nhà báo Fabrizio Romano, Marseille từ chối tất cả đề nghị vì coi Greenwood là “cầu thủ không thể thay thế”. Cả ban lãnh đạo lẫn HLV Roberto De Zerbi đều thống nhất giữ chân anh ít nhất đến tháng 1/2026.

Việc Marseille không bán Greenwood khiến MU lỡ cơ hội thu về hàng chục triệu bảng từ điều khoản bán lại. Tuy nhiên, nếu tiền đạo người Anh tiếp tục duy trì phong độ và được bán trong tương lai gần, MU có thể thu lợi lớn trong mùa hè tới mà không cần tốn thêm đồng nào.

