Barcelona cảnh giác với tài năng của chính mình

Lamine Yamal đang sống những ngày rực rỡ nhất tuổi 18: tài năng, danh tiếng và tự do. Nhưng cũng chính bản năng bốc lửa và sự nổi loạn ấy khiến Barcelona vừa ngưỡng mộ, vừa lo sợ cho viên ngọc quý của mình

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã là gương mặt đại diện của Barcelona, niềm kiêu hãnh của La Masia và biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng chính cá tính mạnh mẽ, bản năng ngạo nghễ và đời sống sôi động bên ngoài sân cỏ của anh lại đang khiến ban lãnh đạo Barca phải cảnh giác.

Yamal không chỉ là cầu thủ hay nhất thế hệ mình - anh là hiện tượng. Sự táo bạo trong từng pha xử lý, tinh thần chiến đấu và khả năng xoay chuyển trận đấu trong chớp mắt khiến tài năng trẻ này khác biệt.

Hansi Flick, Ronald Araujo hay bất kỳ đồng đội nào cũng phải thừa nhận rằng Yamal tập luyện nghiêm túc, thi đấu chuyên nghiệp và giữ chuẩn mực của một cầu thủ lớn. “Cậu ấy làm trên sân tập y như trong trận đấu - chạy, ghi bàn, và không bao giờ lười biếng”, Araujo nói. Flick thì nhẹ nhàng hơn: “Khi ở đây, cậu ấy làm việc chăm chỉ. Còn đời sống riêng tư là chuyện của cậu ấy”.

Nhưng chính “đời sống riêng tư” ấy lại là phần khiến Barcelona bận tâm. Không phải vì Yamal sống buông thả hay thiếu ý thức, mà bởi anh quá trẻ, quá nổi tiếng và quá được bao quanh bởi những người có thể tác động đến mọi lựa chọn của mình.

Mạng xã hội biến Yamal thành tâm điểm, và anh dường như không ngại tận hưởng điều đó - từ điệu nhảy cùng Nicki Nicole đến những phát ngôn thẳng thắn như lời so sánh Porcinos FC với Real Madrid: “Họ ăn gian, họ than phiền, họ làm những điều không đúng”. Một câu nói bộc phát, vô hại về mặt hình ảnh, nhưng đủ để Barca nhận ra: Yamal không biết - hay không muốn - tự kiểm duyệt.

Đó chính là điều khiến Yamal khác biệt. Bản năng ấy là ngọn lửa đốt cháy mọi giới hạn - thứ giúp anh trở thành siêu sao ở tuổi 18. Nhưng ngọn lửa cũng có thể thiêu rụi chính mình nếu không được kiểm soát. Barca hiểu rõ hơn ai hết: trong thế giới nơi tài năng trẻ dễ bị cuốn vào hào quang, một bước lệch nhỏ cũng có thể trở thành vực sâu.

Vì thế, CLB và người đại diện Jorge Mendes đang giữ anh trong tầm mắt, không phải để kìm hãm mà để bảo vệ. Họ biết Yamal không chỉ là cầu thủ, mà là tài sản chiến lược, là “Messi mới” mà bóng đá xứ Catalonia đặt kỳ vọng. Và ở tuổi 18, giữa danh tiếng, tiền bạc và vô vàn cám dỗ, Lamine Yamal vẫn phải học một điều mà mọi thiên tài trẻ đều từng đối diện: kiểm soát ngọn lửa trong chính mình.