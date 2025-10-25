Messi săn đuổi kỷ lục bàn thắng của Ronaldo?

Với bản hợp đồng mới ký cùng Inter Miami, Messi không chỉ cam kết gắn bó với đội bóng mà còn có cơ hội chinh phục cột mốc 1000 bàn thắng.

Messi theo đuổi giấc mộng 1000 bàn thắng.

Hôm 24/10, Messi đặt bút ký hợp đồng với Inter Miami đến tháng 12/2028, qua đó mở ra viễn cảnh chơi bóng đến năm 41 tuổi. Theo hợp đồng mới, Messi có điều khoản cho phép rời đội sớm, nhưng anh đã hứa với ban lãnh đạo Inter Miami, bao gồm hai doanh nhân David Beckham và Jorge Mas, rằng sẽ ở lại trong 3 năm nếu vẫn duy trì được phong độ và cảm giác tốt khi thi đấu.

Đáp lại, Beckham và Mas cam kết xây dựng một đội hình mạnh nhất có thể để hỗ trợ Messi, giúp anh tận hưởng niềm vui trên sân cỏ và tiếp tục tỏa sáng. Cộng đồng người hâm mộ Messi đang sôi nổi bàn tán về viễn cảnh này. Nhiều người cho rằng với tham vọng của Messi, giấc mơ anh đạt mốc 1000 bàn thắng là có thể xảy ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, Messi đã ghi được 889 bàn trong sự nghiệp (không tính bàn ở các trận giao hữu), với 40 bàn chỉ riêng trong mùa giải 2025. Nếu duy trì phong độ ấn tượng với trung bình 35 bàn mỗi mùa trong 3 năm tới, anh sẽ đạt con số 994 bàn – chỉ cách cột mốc 1000 bàn đúng 6 pha lập công. Đây là một thách thức lớn, nhưng với tài năng và sự quyết tâm của Messi, không gì là không thể.

Hiện tại, Ronaldo đang có 949 bàn trong sự nghiệp, và việc đạt mốc 1000 bàn thắng được xem như niềm tự hào lớn với siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nếu để Messi san bằng hoặc vượt cột mốc ghi bàn đáng tự hào của mình, Ronaldo hẳn sẽ không hài lòng.