Inter chi 58 triệu euro quyết giành Nico Paz

Inter Milan đang chuẩn bị tung cú đòn lớn trên thị trường chuyển nhượng khi sẵn sàng chi 58 triệu euro để chiêu mộ Nico Paz, tài năng trẻ người Argentina của Como.

Ở tuổi 21, Paz đang thi đấu chói sáng trong màu áo Como tại Serie A, ghi 4 bàn và kiến tạo 4 chỉ sau 7 trận. Phong độ rực rỡ này khiến Real Madrid tính kích hoạt điều khoản mua lại cầu thủ từng thuộc học viện của họ, theo tiết lộ của Giám đốc thể thao Como, Carlalberto Ludi.

Tuy nhiên, kế hoạch của Real có thể bị phá vỡ nếu Inter Milan thành công với lời đề nghị “khủng” nói trên. Theo TyC Sports, khoản tiền 58 triệu euro mà Inter sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán đủ lớn để khiến Real Madrid không thể thực hiện điều khoản mua lại với mức giá thấp hơn.

Thực tế, "Nerazzurri" theo đuổi Paz từ lâu. Năm ngoái, Phó chủ tịch Javier Zanetti từng bị bắt gặp dùng bữa tối cùng ông Pablo Paz, cha của Nico và là cựu đồng đội của ông tại tuyển Argentina. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên được xem là chìa khóa giúp Inter tự tin ra tay.

Nguồn tin từ Italy cho biết Inter bắt đầu liên hệ với người đại diện của Nico Paz nhằm sớm đạt thỏa thuận cá nhân, tránh cạnh tranh khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Inter, và là dấu ấn mới trong chiến lược trẻ hóa đội hình mà CLB Italy theo đuổi.