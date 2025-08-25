Fabregas đã đúng về Nico Paz

Tottenham Hotspur vừa nhận gáo nước lạnh từ Cesc Fabregas khi đưa ra lời đề nghị trị giá 70 triệu euro cho Nico Paz.

Nico Paz đang toả sáng ở Como.

HLV của Como khẳng định ngôi sao trẻ người Argentina chưa hề có ý định rời Serie A.“Paz đang rất hạnh phúc ở Como. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và hoàn toàn tập trung cho đội bóng”, Fabregas trả lời thẳng thắn trước tin đồn Spurs muốn chiêu mộ tiền vệ 20 tuổi.

Thực tế, lý do khiến Tottenham khao khát sở hữu Nico Paz cũng không khó hiểu. Mùa trước, anh chơi 35 trận tại Serie A, ghi 6 bàn và góp công lớn giúp Como cán đích ở vị trí thứ 10, vượt mặt cả những tên tuổi như Torino hay Udinese.

Sang mùa 2025/26, cầu thủ trưởng thành từ lò Real Madrid tiếp tục bùng nổ ngay vòng 1. Trong chiến thắng 2-0 trước Lazio hôm 24/8, Paz ghi 1 bàn, kiến tạo 1 và trở thành nhân tố chói sáng trên sân Giuseppe Sinigaglia.

Những con số thống kê của anh càng làm nổi bật sự toàn diện: 4 cú sút, 82% chuyền chính xác với 3 đường chuyền mở ra cơ hội, 3 pha rê bóng thành công và 2 tình huống phòng ngự quyết liệt. Trang WhoScored chấm Nico Paz 9,2 điểm - cao nhất trận, biến màn trình diễn ấy thành “show diễn cá nhân” đúng nghĩa.

Nico Paz là "báu vật" của Como.

Không có nghệ thuật nói quá ở đây. Trong bàn mở tỷ số của Como, Nico Paz thực hiện pha xoay compa điệu nghệ ở giữa sân, loại bỏ cầu thủ theo kèm rồi tung ra đường chọc khe sắc như dao cạo để Tasos Douvikas thoát xuống ghi bàn.

Khoảnh khắc này của Nico Paz làm bùng nổ mạng xã hội. Người dùng liên tục khen ngợi kỹ thuật cũng như tư duy chiến thuật của cầu thủ người Argentina. Đến bàn thứ hai, Nico Paz tung ra cú sút phạt đẳng cấp làm tung lưới Lazio.

Rõ ràng, Fabregas hiểu mình đang nắm trong tay “viên ngọc quý”. Một cầu thủ không chỉ có khả năng tạo đột biến ở khu trung tuyến, mà còn mang tới hy vọng giúp Como viết nên câu chuyện cổ tích ở Serie A. Ở tuổi 20, giá trị của Paz mới chỉ bắt đầu được khẳng định và còn nhiều dư địa để bùng nổ.

70 triệu euro là con số lớn, khó để một CLB tầm trung như Como làm ngơ. Nhưng Fabregas không vội. Ông tin rằng nếu giữ Nico Paz thêm một thời gian, giá trị của anh sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Với những gì đã thể hiện, tiền vệ người Argentina không chỉ là mục tiêu của Tottenham, mà sớm muộn gì cũng nằm trong tầm ngắm của các ông lớn châu Âu.

Fabregas đã đúng khi từ chối. Ông không chỉ giữ lại “vũ khí” quan trọng cho Como, mà còn đặt cược vào tương lai của một tài năng có thể bùng nổ thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.