Alex Pereira và 80 giây định nghĩa lại huyền thoại

Alex Pereira hạ knock-out Magomed Ankalaev để giành lại đai vô địch hạng dưới nặng UFC và mở ra tham vọng trở thành nhà vô địch ba hạng cân đầu tiên trong lịch sử.

Chỉ mất 80 giây. Từng ấy thời gian đủ để Alex Pereira khiến thế giới MMA câm lặng, để chứng minh rằng những lời hoài nghi về tuổi tác hay giới hạn của anh chỉ là phù phiếm. Sau thất bại đau đớn trước Magomed Ankalaev tại UFC 313, nhiều người tin rằng ngôi sao người Brazil đã hết thời.

Nhưng ở UFC 320 sáng 5/10, “Poatan” (biệt danh Alex Pereira) đáp trả tất cả bằng cú đấm phải sấm sét - cú đòn đưa anh trở lại ngai vàng hạng dưới nặng và khẳng định một lần nữa: Alex Pereira không bao giờ chết trong lồng bát giác.

Alex Pereira (trái) hạ knock-out Magomed Ankalaev để giành lại đai vô địch hạng dưới nặng UFC.

Ở tuổi 38, hành trình của Pereira là câu chuyện về bản lĩnh và sự tái sinh. Từ một võ sĩ kickboxing làm việc trong xưởng lốp xe ở São Paulo đến nhà vô địch hai hạng cân UFC, rồi gục ngã trước Ankalaev - anh đã trải qua đủ mọi cung bậc thăng trầm.

Song, thất bại đó lại trở thành chất xúc tác để “Poatan” trở lại mạnh mẽ hơn. Anh bước vào trận tái đấu với vẻ tĩnh lặng thường thấy, mang theo ánh nhìn lạnh như thép và quyết tâm không chỉ đòi lại đai vô địch, mà còn đòi lại danh dự.

Và Alex Pereira đã làm được - theo đúng nghĩa đen. Khi kim đồng hồ vừa chạm mốc phút thứ hai, cú đấm phải của Pereira giáng xuống như búa tạ, khiến Ankalaev gục ngã ngay lập tức. Toàn bộ khán đài bùng nổ. Cú knock-out ấy không chỉ là chiến thắng thể thao, mà còn là tuyên ngôn của một chiến binh từng bị đánh giá là đã “qua thời đỉnh cao”.

Sau trận, Pereira nói ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: “Tôi đã hứa đây sẽ là một màn trình diễn. Tôi biết mình sẽ làm được theo cách này. Những ai không tin – giờ thì hãy tin”.

Lời tuyên bố ấy gọn gàng, kiêu hãnh và chân thật - như chính phong cách của anh trong lồng đấu: không cần màu mè, chỉ có sức mạnh thuần khiết và ý chí không thể bẻ gãy.

Dana White - Chủ tịch UFC - cũng không giấu được sự phấn khích: “Tôi không biết liệu anh ấy sẽ ở lại hạng dưới nặng hay không. Nhưng vẫn còn nhiều trận đáng chú ý. Hãy chờ xem điều gì xảy ra”.

Alex Pereira đáp trả mọi hoài nghi rằng mình hết thời.

Bởi với Pereira, câu chuyện chưa dừng lại. Anh đã hai lần làm nên lịch sử ở hai hạng cân, và giờ đang hướng đến mục tiêu táo bạo nhất: trở thành võ sĩ đầu tiên vô địch ba hạng cân trong lịch sử UFC.

Người ta gọi anh là “Poatan” - nghĩa là “Bàn tay đá”. Nhưng đằng sau đôi tay ấy là cả một trái tim không biết lùi. Chỉ mất 80 giây để hạ gục đối thủ, nhưng phải mất cả đời để tạo nên khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc một huyền thoại tái sinh ngay giữa đỉnh cao quyền lực.