Cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ thượng đài LION Championship

  • Thứ tư, 3/9/2025 21:13 (GMT+7)
Sau khi clip "cô gái hạ gục thanh niên xăm trổ" viral trên mạng xã hội, Hoàng Hằng chính thức được mời dự LION Championship.

Hoang Hang den LION Championship anh 1

Thông báo từ ban tổ chức giải về sự xuất hiện của Hoàng Hằng.

Tối 3/9, trang chủ LION Championship thông báo: "Từ hầm gửi xe tới lồng bát giác - Sự xuất hiện mà tất cả các bạn đã chờ đợi. Chào mừng Hoàng Hằng đến LION Championship".

Hoàng Hằng là nữ chính trong vụ xô xát với một thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe chung cư ở Hà Nội. Cô gái 28 tuổi thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng sau khi video vụ việc được chia sẻ rộng rãi hôm 26/8.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc Hằng bị người đàn ông lạ mặt xúc phạm. Sau lời qua tiếng lại, người này bất ngờ tát cô, dẫn đến cuộc xô xát giữa hai bên. Mặc dù bị tấn công, Hằng không hề sợ hãi và đáp trả mạnh mẽ bằng những đòn tấn công, khiến đối phương phải nằm im chịu thua.

Sau khoảng 30 phút căng thẳng, người thanh niên xin lỗi và Hằng cũng dừng tay. Dù chỉ bị xây xát nhẹ ở mặt, Hằng vẫn xin video từ quản lý chung cư để làm bằng chứng nếu có tranh chấp pháp lý sau này.

Hoàng Hằng là thành viên của CLB Vietnam Top Team, tập Jiu-jitsu từ năm 2021 và luyện MMA (võ tổng hợp) để rèn luyện sức khỏe, không phải để thi đấu chuyên nghiệp. Công việc chính của cô là nhân viên văn phòng. "Tôi luôn cố gắng kiểm soát bản thân trong tình huống căng thẳng, nhưng đôi khi cũng khó kiềm chế", cô chia sẻ.

Văn Tuần thách thức Ngọc Lượng, tranh đai 60 kg

Tâm điểm LION Championship 25 (LC25) là màn “lên ký” của nhà vô địch hạng 56 kg - Lê Văn Tuần, thách thức ứng viên số một Trần Ngọc Lượng ở hạng 60 kg để chinh phục kỷ lục hai đai MMA Việt Nam.

17:54 13/8/2025

Võ sĩ Trung Quốc đổ máu, được dìu đi sau khi thua đội Việt Nam

Hôm 12/7, sự kiện MMA LION Championship 24 đã diễn ra đầy kịch tính với chiến thắng của các võ sĩ Việt Nam trước các đối thủ đến từ Trung Quốc.

06:43 13/7/2025

Lion Championship 24 căng thẳng trước giờ G

Trận đấu tâm điểm giữa võ sĩ Việt Nam và Trung Quốc tại Lion Championship 24 (LC24) đang nóng lên khi cả hai bên liên tục gửi lời thách thức trước giờ so găng.

18:59 10/7/2025

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Minh Nghi

