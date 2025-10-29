Vinicius công khai bạn gái

Giữa lúc tương lai tại Real Madrid bị đặt dấu hỏi, Vinicius Junior chính thức công khai mối tình với nữ influencer đình đám Virginia Fonseca.

Tiền đạo người Brazil và Virginia cùng đăng tải loạt ảnh ngọt ngào lên Instagram, với dòng chú thích vỏn vẹn: "V-V". Trong khung cảnh ngập tràn bóng bay, hoa hồng và gấu bông, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc tình tứ, như lời khẳng định chính thức về mối quan hệ mà trước đó râm ran suốt thời gian dài.

Vinicius và Virginia vừa có chuyến nghỉ dưỡng cùng vợ chồng Eder Militao ở Monaco. Đây cũng là lần đầu tiên Virginia bay sang châu Âu kể từ khi hai người tạm dừng mối quan hệ - thời điểm mà Vinicius bị tố cùng lúc qua lại với 4 cô gái khác nhau.

Trước đó, loạt tin nhắn được tiết lộ cho thấy Vinicius liên lạc với Anna Silva và một cô gái khác khi đang qua lại với Virginia. Theo các bức ảnh chụp màn hình, Anna và Vinicius tìm hiểu nhau với những tin nhắn thân mật, kế hoạch đi chơi và mâu thuẫn liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi.

Ngoài ra, trang LeoDias còn công bố các tin nhắn riêng tư giữa Vinicius và một người mẫu khác là Day Magalhaes. Dù vậy sau tất cả, Vinicius và Virginia dường như gạt bỏ quá khứ và chọn công khai tình cảm theo cách không thể ngọt ngào hơn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Vinicius tại Real Madrid đứng trước nguy cơ rạn nứt. Theo AS, ngôi sao 25 tuổi cân nhắc chia tay đội bóng Hoàng gia nếu mối quan hệ với HLV Xabi Alonso không được cải thiện. Việc anh tỏ thái độ khó chịu khi bị rút khỏi sân ở trận El Clasico chỉ là phần nổi của sự bất mãn kéo dài âm ỉ.

