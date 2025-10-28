Vinicius cân nhắc rời Real Madrid

Từ sau El Clasico, Real Madrid vẫn chưa thể hạ nhiệt. Không phải vì chiến thắng, mà vì một “ngọn lửa” đang cháy trong nội bộ: Vinicius vs. Xabi Alonso.

Vinicius cho rằng mình không còn được coi trọng ở Real Madrid.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm, và lần đầu tiên, tương lai của ngôi sao người Brazil tại Bernabéu thực sự bị đặt dấu hỏi.

Khi ngôi sao nổi giận

Phút 72 của trận El Clasico. Bảng thay người giơ lên, và số 7 hiện ra. “Tôi à? Tôi à, thầy?”, Vinicius hét lớn, rồi giận dữ ném ánh nhìn về phía Xabi Alonso. Anh rời sân trong cơn tức tối, buông lời nặng nề bằng tiếng Bồ Đào Nha, rồi thẳng tiến vào đường hầm. Trên ghế dự bị, tiếng nói cuối cùng của anh vang lên: “Lúc nào cũng là tôi! Tôi sẽ rời đội! Tôi đi đây, tốt hơn hết là đi”.

Đó không chỉ là một phản ứng bộc phát. Nó là giọt nước tràn ly của một mâu thuẫn âm ỉ suốt nhiều tháng.

Phản ứng dữ dội của Vinicius khiến Real Madrid rúng động. Theo Marca, lãnh đạo CLB hoàn toàn ủng hộ Xabi Alonso - dù ông có đưa ra bất kỳ quyết định nào. Việc thay Vinicius ở El Clásico được xem là “hoàn toàn đúng đắn về mặt chuyên môn”, và Real không hài lòng với hình ảnh cầu thủ người Brazil thể hiện. Trong quá khứ, những trường hợp tương tự từng bị phạt nội bộ.

Ở chiều ngược lại, Vinicius cảm thấy bị phản bội. Anh tin rằng mình đã làm tất cả những gì HLV yêu cầu - phòng ngự nhiều hơn, hy sinh không gian tấn công - nhưng đổi lại, anh không nhận được sự tin tưởng. Với hai danh hiệu Champions League, một lần được vinh danh The Best, Vinicius cho rằng anh đã đủ tư cách để được tôn trọng. Nhưng Xabi Alonso, trong mắt anh, dường như lại không nghĩ vậy.

Vinicius tức giận khi bị Xabi Alonso rút khỏi sân sớm.

Thực ra, mâu thuẫn này không phải mới nảy sinh sau El Clasico. Ngày 22/9, tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, một cuộc họp “bí mật” giữa đôi bên đã diễn ra - khi Vinicius bày tỏ sự khó hiểu vì liên tục bị thay ra hoặc dự bị. Anh thậm chí nói thẳng rằng sẽ không loại trừ khả năng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu tình hình không thay đổi.

Cuộc gặp ấy tạm thời hạ nhiệt. Nhưng “hòa bình” chỉ kéo dài được vài tuần. Vini lại bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Getafe, rồi một lần nữa bị thay ra giữa lúc chơi hay nhất trong El Clasico. Cơn ức chế tích tụ đã đến giới hạn.

Tính đến nay, Vinicius bị thay ra hoặc ngồi dự bị trong 10/13 trận mùa này, và chỉ 3 lần chơi trọn 90 phút - một con số khó chấp nhận với cầu thủ từng là biểu tượng tấn công của Real Madrid.

Khi tương lai trở nên mong manh

Hợp đồng của Vinicius còn đến năm 2027, nhưng việc gia hạn - vốn được bàn suốt từ đầu năm – vẫn dậm chân tại chỗ. Một nguồn tin thân cận tiết lộ: “Vinicius vẫn yêu Real, nhưng anh không thể tiếp tục sống trong cảm giác bị xem nhẹ”.

Hiện tại, cầu thủ người Brazil cho rằng vấn đề không nằm ở CLB, mà ở Xabi Alonso - người có vẻ không ưa phong cách chơi giàu cảm xúc của anh. Nếu tình hình không cải thiện, mùa hè 2026 có thể là bước ngoặt. Khi đó, Vinicius bước vào năm cuối hợp đồng, và Real Madrid buộc phải chọn: hoặc bán, hoặc đối mặt nguy cơ mất trắng.

Có thông tin cho rằng Vinicius sẽ cân nhắc rời Real Madrid.

Với Xabi Alonso, đây là bài kiểm tra đầu tiên của quyền lực huấn luyện. Ông đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Florentino Perez, người tin rằng Real Madrid cần một tập thể kỷ luật hơn, ít lệ thuộc vào cảm xúc cá nhân. Nhưng với Vinicius - người từng gánh Real qua những giai đoạn khó khăn - đây lại là một đòn đánh vào lòng tự trọng.

Trong trận El Clasico, Vinicius tin mình vẫn còn 20 phút để tạo khác biệt, để chứng minh giá trị. Việc bị thay ra khi đang chơi hay chẳng khác nào một lời khẳng định: “Cậu không còn là trung tâm nữa”. Và với một ngôi sao như Vinicius, đó là điều không dễ nuốt trôi.

El Clasico khép lại với chiến thắng cho Real Madrid, nhưng cũng mở ra một vết nứt trong phòng thay đồ. Ở Valdebebas, người ta nói Xabi là hiện thân của lý trí - còn Vinicius, của bản năng. Cả hai đều quan trọng, nhưng khi lý trí cố dập tắt bản năng, ngọn lửa lại càng bùng lên dữ dội hơn.

Tạm thời, Real Madrid đứng về phía HLV. Nhưng nếu Vinicius cảm thấy mình không còn được trân trọng, câu chuyện “rực lửa” này có thể sớm biến thành một vụ nổ thật sự - ngay tại Bernabéu, nơi từng là nhà của anh.