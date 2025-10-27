Cơn giận của Vinicius

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau chiến thắng kịch tính trong trận El Clasico, Real Madrid không chỉ hài lòng với ba điểm mà còn rút ra một bài học nội bộ quan trọng - đến từ chính Vinicius Junior.

Vini nổi nóng sau khi bị HLV Xabi Alonso rút ra sân.

Tiền đạo người Brazil tỏ rõ sự bất mãn khi HLV Xabi Alonso rút anh khỏi sân trong thời điểm Real đang có cơ hội phản công. Máy quay ghi lại cảnh Vini liên tục lắc đầu, vung tay phản đối, rồi đi thẳng vào đường hầm. Hành động ấy lập tức gây chú ý, dù sau đó cầu thủ số 7 vẫn quay lại sân ăn mừng cùng đồng đội, ôm Xabi như để khép lại mọi căng thẳng.

Theo MARCA, lãnh đạo Real Madrid hiểu cảm xúc bộc phát của Vinicius, nhưng coi đó là phản ứng “không cần thiết”. Một nguồn tin từ Valdebebas nhận định: “Vinicius không thể hành xử như vậy. Dù quyết định của Xabi có hơi vội, cậu ấy vẫn là đội phó thứ ba và phải làm gương”.

HLV Xabi Alonso, trong buổi họp báo sau trận, khẳng định sẽ xử lý nội bộ: “Giờ chúng tôi tận hưởng chiến thắng, rồi khi đến lúc, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy trong phòng thay đồ”.

Real Madrid xem đây là cơ hội để Vinicius trưởng thành hơn trong vai trò thủ lĩnh. Họ ghi nhận thái độ tích cực của anh sau trận - khi cùng toàn đội chia vui trên sân - và hy vọng sự cố này sẽ trở thành bước ngoặt giúp cầu thủ 25 tuổi kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Tại Valdebebas, người ta tin rằng bài học của Vinicius không chỉ dành cho riêng anh, mà cho cả tập thể. Bởi giữa những ồn ào và khiêu khích từ phía Barcelona, Real Madrid vẫn thể hiện được bản lĩnh, sự tập trung và tinh thần chiến thắng – những yếu tố đang đưa họ trở lại vị thế thống trị La Liga.

