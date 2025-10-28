Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Yamal thách thức Vinicius: 'Đánh nhau không?'

  • Thứ ba, 28/10/2025 06:58 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Một chi tiết mới được tiết lộ cho thấy mức độ nóng bỏng của trận El Clasico vừa qua giữa Real Madrid và Barcelona.

Yamal thách thức Vinicius sau trận El Clasico.

Theo chương trình El Día Después của Movistar+, trong lúc hỗn loạn cuối trận, Lamine Yamal quay sang Vinicius Jr và buông lời thách thức: “Đánh nhau không?” (“Shall we fight?”). Tiền đạo người Brazil lập tức đáp trả: “Được thôi!” (“Let’s go!”).

Khoảnh khắc này diễn ra ngay khi hai đội đang rời sân, sau khi trọng tài Soto Grado nổi hồi còi mãn cuộc giữa bầu không khí ngột ngạt tại Bernabeu. Vinicius, vốn đã bực bội với thất bại và cách bị thay ra, tiến về phía Yamal - người từng có những lời lẽ khiêu khích trước trận. Cả hai suýt lao vào nhau nếu không có đồng đội can ngăn kịp thời.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, khơi lại làn sóng tranh cãi về mối quan hệ đầy căng thẳng giữa hai ngôi sao trẻ đang đại diện cho hai thế lực lớn nhất Tây Ban Nha. Một bên là Yamal - tài năng 18 tuổi của Barça, đôi khi bốc đồng và ngạo nghễ; bên kia là Vinicius - ngôi sao Real nổi tiếng nóng nảy và dễ mất kiểm soát.

Tình huống này được xem là minh chứng cho sự thù địch đang bùng lên giữa hai thế hệ kế cận của El Clasico. Những cuộc đối đầu trong tương lai giữa họ hứa hẹn còn nhiều lửa, cả trong chuyên môn lẫn cảm xúc.

Minh Nghi

