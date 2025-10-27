Mbeumo từ chối 4 'ông lớn' để chọn MU

Bryan Mbeumo được cho là từ chối Arsenal, Liverpool, Tottenham và Newcastle United để gia nhập MU trong hè 2025.

Mbeumo coi MU là bến đỗ trong mơ.

Bryan Mbeumo đang khiến Old Trafford phát cuồng. Cầu thủ chạy cánh người Cameroon hòa nhập nhanh như thể sinh ra để khoác lên mình chiếc áo đỏ. Chỉ sau 10 trận, anh ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo, trở thành mũi công chủ lực trong hệ thống tấn công của HLV Ruben Amorim.

Ít ai biết trước khi gia nhập MU, Mbeumo từ chối 4 ông lớn Ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Liverpool, Tottenham và Newcastle để theo đuổi giấc mơ Old Trafford. Theo truyền thông Anh, cầu thủ 26 tuổi "bị thuyết phục hoàn toàn" sau nhiều cuộc gọi với HLV Ruben Amorim. Vị này trình bày chi tiết kế hoạch phát triển cá nhân ngắn và dài hạn cho anh.

Thương vụ kéo dài hơn một tháng khi Brentford liên tục nâng giá, biến cuộc đàm phán với "Quỷ đỏ" thành cuộc chiến kiên nhẫn. Tottenham thậm chí sẵn sàng trả cao hơn, nhưng Mbeumo khẳng định dứt khoát: "Tôi chỉ muốn đến MU". Cuối cùng, Brentford buộc phải nhượng bộ.

Kể từ đó, Mbeumo nhanh chóng trở thành vũ khí lợi hại nhất trong tay Amorim. Anh hợp cùng Amad Diallo tạo nên cặp song sát tốc độ bên cánh phải - một người giữ biên, một người cắt vào trong - khiến mọi hàng thủ đều khốn đốn.

Khả năng di chuyển thông minh và những pha bứt tốc sau lưng hậu vệ giúp Mbeumo mang lại thứ mà CLB chủ sân Old Trafford đã thiếu suốt nhiều năm gồm tốc độ, tính trực diện và sự sát thương trong khâu chuyển trạng thái.

Không ít chuyên gia nhận định nếu giữ vững phong độ này, Mbeumo hoàn toàn có thể trở thành bản hợp đồng xuất sắc của MU kể từ thời Bruno Fernandes, thậm chí là mảnh ghép quan trọng giúp Amorim định hình lại phong cách tấn công thời hậu Sir Alex.