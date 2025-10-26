Mbeumo đổi vận MU

Đến giờ này, cứ khi Bryan Mbeumo ghi bàn hay kiến tạo tại Premier League, Man Utd sẽ thắng. Chuyện này đã xảy ra 4 lần ở mùa này.

Mbeumo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU.

Khi Bryan Mbeumo đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 71 triệu bảng với Man Utd hồi mùa hè, không ít người nhíu mày nghi ngờ. Một cầu thủ từng khoác áo Brentford - đội bóng trung bình khá ở Ngoại hạng Anh - và chỉ thực sự bùng nổ trong đúng một mùa giải 2024/25 với 20 bàn thắng, liệu có xứng đáng để “Quỷ đỏ” bỏ ra một khoản tiền khổng lồ như vậy?

Trong một mùa hè mà Man Utd chịu sức ép phải tái thiết hàng công, thương vụ Mbeumo bị coi như một canh bạc của HLV Ruben Amorim.

Hoài nghi rồi thăng hoa

Và quả thật, những vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới dường như khiến mọi lo ngại trở thành hiện thực. Sau bảy vòng đầu tiên, Mbeumo chỉ ghi được đúng một bàn thắng (trận thắng Burnley 3-2), phong độ thất thường và màn trình diễn mờ nhạt khiến anh nhận điểm số trung bình thấp từ các hệ thống thống kê.

Trong trận thua Man City 0-3, tiền đạo 26 tuổi chỉ đạt 5,86 điểm, còn trong thất bại 1-3 trước chính đội bóng cũ Brentford, anh cũng chỉ được chấm 6,47 điểm. Cầu thủ được kỳ vọng trở thành mũi nhọn chủ lực của Man Utd bỗng trở thành gánh nặng trong mắt người hâm mộ.

Mbeumo từng gây thất vọng phải giơ tay xin lỗi khán giả.

Thế nhưng, tháng 10 mở ra một chương hoàn toàn mới cho Bryan Mbeumo – và có thể, cả cho hàng công Man Utd. Trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, anh ghi dấu ấn bằng một đường kiến tạo cho Mason Mount mở tỷ số. Dù chưa giải được cơn khát bàn khi ấy, nhưng là tín hiệu rõ ràng rằng Mbeumo đang bắt đầu tìm thấy nhịp điệu trong hệ thống chiến thuật của Ruben Amorim. Và kể từ đó, tiền đạo người Cameroon dường như được “mở khóa”.

Trận thắng Liverpool trên sân Anfield chứng kiến Mbeumo tỏa sáng với bàn mở tỷ số quan trọng, giúp Man Utd có chiến thắng sân khách đầu tiên của mùa giải. Đến cuộc tiếp đón Brighton, anh còn chơi bùng nổ hơn khi lập cú đúp và được chấm 9,16 điểm - cao nhất trận.

Chỉ trong hai vòng đấu, Mbeumo ghi ba bàn, nâng tổng số bàn thắng của mình ở Ngoại hạng Anh mùa này lên 4. Cái tên từng bị hoài nghi giờ đang trở thành niềm cảm hứng mới trong lối chơi của Quỷ đỏ.

Càng nhuần nhuyễn, càng có duyên ghi bàn

Sự hồi sinh của Mbeumo không từ trên trời rơi xuống mà là quá trình như hạt mầm từ dưới đất vươn lên. Sau giai đoạn đầu loay hoay, anh bắt đầu hiểu rõ hơn yêu cầu chiến thuật của Amorim và cả phong cách của các đồng đội mới. Khi đã hiểu đồng đội, Mbeumo không còn chạy chỗ trong vô vọng, mà chủ động kết nối với Matheus Cunha và các đồng đội khác.

Cunha, người cũng từng chịu áp lực nặng nề vì phong độ mờ nhạt đầu mùa, vừa có bàn thắng đầu tiên cho Man Utd trong trận gặp Brighton. Sự tỏa sáng đồng thời của 2 tân binh cho thấy quả thực càng có thời gian chơi lâu, các ngôi sao trên hàng công Man Utd càng tìm thấy bản năng gốc.

Khi những mảnh ghép mới này bắt đầu “nói cùng một ngôn ngữ”, hàng công của Man Utd trông như được tái sinh.

Thống kê cho thấy trong 5 trận gần nhất, Man Utd đều ghi bàn - trong đó 4 trận họ ghi từ 2 bàn trở lên và đặc biệt là lần đầu tiên trong mùa giải, đội bóng này ghi 4 bàn trong một trận Ngoại hạng Anh. Sự thay đổi không chỉ đến từ tinh thần tự tin đang dâng cao mà còn từ dấu ấn chiến thuật bắt đầu phát huy hiệu quả.

Những bàn thắng liên tiếp khiến các tân binh như Mbeumo và Cunha thoát khỏi áp lực, còn Ruben Amorim có thể tự tin rằng quá trình “ươm mầm” các hạt giống mới đã bắt đầu cho trái ngọt tại Old Trafford.

Mbeumo trở thành chân sút ghi bàn hàng đầu của MU lúc này.

Mùa trước, Man Utd kết thúc chiến dịch Ngoại hạng Anh với chỉ 44 bàn thắng - con số thấp nhất trong lịch sử tham gia Premier League của họ. Hàng công bị coi là điểm yếu chí tử khiến đội bóng thường xuyên bị kéo vào những trận cầu bế tắc. Nhưng mùa này, mọi thứ có vẻ đang dần thay đổi.

Cunha ngày càng sáng tạo, còn Mbeumo lấy lại cảm hứng ghi bàn từng thể hiện ở Brentford, thậm chí hiệu quả còn hơn. Tại Brentford, khi Mbeumo ghi bàn thì “Bầy ong” lúc thắng, lúc thua. Còn tại Man Utd, cứ khi Mbeumo góp công dù ghi bàn hay kiến tạo thì đội nhà đều thắng.

Không ai dám chắc Mbeumo sẽ duy trì phong độ này bao lâu, nhưng điều rõ ràng là anh đã dập tắt phần nào những nghi ngờ ban đầu. Trong một tập thể đang tái thiết, Mbeumo đang trở thành mảnh ghép mang tính mở khóa - không chỉ cho hàng công, mà cho cả niềm tin của người hâm mộ Old Trafford.