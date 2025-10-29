Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius tuyệt giao với Xabi Alonso

  • Thứ tư, 29/10/2025 05:39 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau Siêu kinh điển, không khí tại Real Madrid trở nên căng thẳng khi mối quan hệ giữa Vinicius Jr và HLV Xabi Alonso được cho là đã rạn nứt nghiêm trọng.

Theo tiết lộ từ El Larguero, trong nhiều tuần qua, tiền đạo sinh năm 2000 và HLV Xabi Alonso gần như không còn giao tiếp, khiến nội bộ Real Madrid thêm phần bất ổn.

Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra khi Vinicius bị rút khỏi sân ở phút 72 trong trận gặp Barcelona và thể hiện phản ứng không hài lòng. Sau đó, anh thậm chí bỏ vào phòng thay đồ, dấu hiệu cho thấy xung đột đã ở mức khó hàn gắn. Máy quay tại sân nhà của Real cũng ghi lại khoảnh khắc HLV Alonso lảng tránh Vinicius, khi cầu thủ này đang trút giận lên các thành viên ban huấn luyện.

Vinicius không hài lòng với quyết định bố trí nhân sự của HLV Alonso.

El Larguero còn cho biết Vinicius sẽ không gia hạn hợp đồng (hết hạn vào hè 2027), nếu tình hình hiện tại không được cải thiện. Trong khi đó, ban lãnh đạo Real Madrid được cho là vẫn đặt trọn niềm tin vào Xabi Alonso, ủng hộ triết lý chiến thuật mới chú trọng tính kỷ luật và cân bằng phòng ngự, điều vốn là hạn chế của Vinicius.

Dưới thời Alonso, Real Madrid ưu tiên lối chơi chiến thuật chặt chẽ, ít phụ thuộc vào những pha đột phá cá nhân. Điều này khiến Vinicius – biểu tượng của thời kỳ tấn công tự do trước đây – dần trở nên lạc lõng.

