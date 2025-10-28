Carvajal bị tố cư xử như côn đồ với Yamal

Hậu vệ Dani Carvajal của Real Madrid trở thành tâm điểm chỉ trích từ phía những nhân vật có mối quan hệ thân thiết với Barcelona.

Carvajal tranh cãi với Yamal. Ảnh: Reuters.

Trong chương trình do tờ Sport tổ chức, Joan Gaspart, cựu Chủ tịch Barcelona, bày tỏ sự bức xúc với cách hành xử của Carvajal đối với Lamine Yamal ở cuối trận Siêu kinh điển tại vòng 10 La Liga hôm 27/10.

Ông Gaspart mỉa mai: “Carvajal là ai cơ chứ? Tôi chỉ từng nghe nhắc qua về cầu thủ này, vậy mà mọi người lại khiến anh ta nổi tiếng đến thế. Đây là một cầu thủ đã qua thời đỉnh cao. Tôi không phủ nhận anh ta có tài, nhưng giờ thì chẳng còn gì".

Gaspart cũng cho rằng giới truyền thông đang thổi phồng Carvajal quá mức sau trận Siêu kinh điển, trong khi hành động của hậu vệ này trên sân là không đáng được ca ngợi.

Cùng tham dự buổi thảo luận, Lluis Carrasco, người từng điều hành chiến dịch tranh cử của chủ tịch Joan Laporta năm 2021, còn dùng những lời lẽ nặng nề hơn. Ông khẳng định: “Tôi không dám nói Carvajal là một kẻ côn đồ vì tôi không biết anh ta ngoài đời. Nhưng trong trận Siêu kinh điển, anh ta cư xử đúng kiểu như vậy. Anh ta không xứng đáng với băng đội trưởng của Real Madrid".

Carrasco cho biết không có thành kiến từ trước với Carvajal, nhưng cầu thủ của Real Madrid khiến ông mất đi sự nể phục sau chuỗi hành động tranh cãi với Yamal. Sau trận Siêu kinh điển, Carvajal cũng phải trả giá khi dính chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2025.

