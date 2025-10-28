Thủ môn Inter Milan gây tai nạn khiến một người tử vong

Bóng đá Italy bàng hoàng đón nhận tin dữ liên quan đến thủ môn dự bị của Inter Milan, Josep Martínez.

Martinez gây tai nạn chết người.

Theo LaPresse, vụ việc xảy ra tại khu vực ngoại ô Milan vào sáng 28/10 (giờ địa phương). Chiếc xe của Martinez được cho là va chạm với một người đàn ông lớn tuổi đang di chuyển bằng xe lăn điện.

Nạn nhân được xác định là đàn ông - 81 tuổi, được cho là đã gặp vấn đề sức khỏe ngay trước khi vụ va chạm xảy ra. Dù lực lượng y tế có mặt nhanh chóng tại hiện trường, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau vụ việc, CLB Inter Milan xác nhận thông tin và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Đội bóng cho biết Martinez đang hợp tác đầy đủ với cảnh sát để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy thủ môn người Tây Ban Nha vi phạm luật giao thông.

Sự cố nghiêm trọng này khiến HLV Cristian Chivu của Inter phải hủy buổi họp báo trước trận đấu với Fiorentina. Đội bóng cho rằng đây là thời điểm không phù hợp để tổ chức bất kỳ hoạt động truyền thông nào.

Martinez, 26 tuổi, gia nhập Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua để đảm nhiệm vị trí thủ môn dự bị cho Yann Sommer. Trước đó, anh thi đấu nổi bật trong màu áo Genoa và từng được xem là một trong những thủ môn trẻ tiềm năng của bóng đá Tây Ban Nha.

