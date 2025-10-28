Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sai lầm 5 triệu bảng khiến Ten Hag bị fan MU nguyền rủa

  • Thứ ba, 28/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Erik ten Hag lại bị người hâm mộ MU chỉ trích, sau khi Alvaro Carreras tỏa sáng giúp Real Madrid thắng Barcelona 2-1 thuộc vòng 10 La Liga hôm 26/10.

Carreras là một trong những sai lầm lớn nhất của MU thời Ten Hag.

Chiến lược gia người Hà Lan rời Old Trafford vào tháng 10/2024, khép lại nhiệm kỳ với hai danh hiệu FA Cup và Carabao Cup. Tuy nhiên, Ten Hag để lại một di sản hỗn độn, hơn 615 triệu bảng chi tiêu, trong đó thương vụ 82 triệu bảng Antony được xem là thảm họa.

Nhưng Alvaro Carreras mới là cái tên khiến fan MU nổi giận nhất. Tháng 1/2024, Ten Hag quyết định cho hậu vệ trái người Tây Ban Nha sang Benfica theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá vỏn vẹn 5 triệu bảng.

Chỉ một năm sau, Carreras tỏa sáng rực rỡ tại Bồ Đào Nha, giúp Benfica về nhì tại giải VĐQG. Đến tháng 6/2025, Real Madrid chi 43 triệu euro để đưa anh về Bernabeu. Kể từ đó, Carreras đá chính toàn bộ trận ở La Liga thời Xabi Alonso. Đỉnh điểm là màn trình diễn đẳng cấp ở El Clasico khi anh hoàn toàn "bỏ túi" Lamine Yamal suốt 90 phút tại Bernabeu.

Trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ từ fan MU bùng nổ. Một CĐV viết: "Tôi ghét Ten Hag đến tận xương tủy. Ông ta đuổi De Gea, mua Onana, và bán Carreras – giờ cậu ấy khiến Yamal 'biến mất'. Thật là một thiên tài bị lãng phí".

Người khác mỉa mai: "Ten Hag từng để Amrabat đá hậu vệ trái thay vì Carreras, rồi sau đó bán cậu ấy để giữ Malacia. Quá vô lý".

Một bình luận khác được chia sẻ hàng nghìn lần: "Ten Hag bán Carreras như bán một cái cọc tập luyện, và giờ cậu ấy chơi như Marcelo thời đỉnh cao. Ten Hag, Chúa sẽ phán xét ông".

Kể từ khi rời MU, sự nghiệp của Ten Hag tiếp tục lao dốc. Ông bị Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau 3 trận. Người thay thế, Kasper Hjulmand hiện giúp đội bóng leo lên vị trí thứ 5 Bundesliga.

Cơ hội để MU dự Champions League

Manchester United có dấu hiệu hồi sinh sau giai đoạn khó khăn đầu mùa, nhưng vẫn bị đánh giá thấp trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

10 giờ trước

Rooney chỉ mặt tân binh hay nhất MU mùa này

Huyền thoại Wayne Rooney dành những lời khen cho Bryan Mbeumo – cầu thủ đang trở thành ngôi sao sáng nhất tại MU dưới thời HLV Ruben Amorim.

14 giờ trước

Mbeumo từ chối 4 'ông lớn' để chọn MU

Bryan Mbeumo được cho là từ chối Arsenal, Liverpool, Tottenham và Newcastle United để gia nhập MU trong hè 2025.

26:1554 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Alvaro Carreras ra đi Erik Ten Hag Alvaro Carreras Real Madrid El Clasico

    Đọc tiếp

    Real Madrid chot gia ban Vinicius hinh anh

    Real Madrid chốt giá bán Vinicius

    55 phút trước 20:00 28/10/2025

    0

    Real Madrid được cho là sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị hỏi mua Vinícius Junior vào thời điểm này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý