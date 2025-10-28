Sai lầm 5 triệu bảng khiến Ten Hag bị fan MU nguyền rủa

Erik ten Hag lại bị người hâm mộ MU chỉ trích, sau khi Alvaro Carreras tỏa sáng giúp Real Madrid thắng Barcelona 2-1 thuộc vòng 10 La Liga hôm 26/10.

Carreras là một trong những sai lầm lớn nhất của MU thời Ten Hag.

Chiến lược gia người Hà Lan rời Old Trafford vào tháng 10/2024, khép lại nhiệm kỳ với hai danh hiệu FA Cup và Carabao Cup. Tuy nhiên, Ten Hag để lại một di sản hỗn độn, hơn 615 triệu bảng chi tiêu, trong đó thương vụ 82 triệu bảng Antony được xem là thảm họa.

Nhưng Alvaro Carreras mới là cái tên khiến fan MU nổi giận nhất. Tháng 1/2024, Ten Hag quyết định cho hậu vệ trái người Tây Ban Nha sang Benfica theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá vỏn vẹn 5 triệu bảng.

Chỉ một năm sau, Carreras tỏa sáng rực rỡ tại Bồ Đào Nha, giúp Benfica về nhì tại giải VĐQG. Đến tháng 6/2025, Real Madrid chi 43 triệu euro để đưa anh về Bernabeu. Kể từ đó, Carreras đá chính toàn bộ trận ở La Liga thời Xabi Alonso. Đỉnh điểm là màn trình diễn đẳng cấp ở El Clasico khi anh hoàn toàn "bỏ túi" Lamine Yamal suốt 90 phút tại Bernabeu.

Trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ từ fan MU bùng nổ. Một CĐV viết: "Tôi ghét Ten Hag đến tận xương tủy. Ông ta đuổi De Gea, mua Onana, và bán Carreras – giờ cậu ấy khiến Yamal 'biến mất'. Thật là một thiên tài bị lãng phí".

Người khác mỉa mai: "Ten Hag từng để Amrabat đá hậu vệ trái thay vì Carreras, rồi sau đó bán cậu ấy để giữ Malacia. Quá vô lý".

Một bình luận khác được chia sẻ hàng nghìn lần: "Ten Hag bán Carreras như bán một cái cọc tập luyện, và giờ cậu ấy chơi như Marcelo thời đỉnh cao. Ten Hag, Chúa sẽ phán xét ông".

Kể từ khi rời MU, sự nghiệp của Ten Hag tiếp tục lao dốc. Ông bị Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau 3 trận. Người thay thế, Kasper Hjulmand hiện giúp đội bóng leo lên vị trí thứ 5 Bundesliga.