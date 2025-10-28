Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cơ hội để MU dự Champions League

  • Thứ ba, 28/10/2025 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Manchester United có dấu hiệu hồi sinh sau giai đoạn khó khăn đầu mùa, nhưng vẫn bị đánh giá thấp trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Mùa giải còn dài với "Quỷ đỏ".

Ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, chiến thắng 4-2 trước Brighton trên sân nhà giúp MU vươn lên thứ 4 với 16 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm. Và các cổ động viên "Quỷ đỏ" bắt đầu mơ về cuộc đua giành vé dự Champions League, thậm chí cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, mô phỏng dự đoán từ Opta cho thấy xác suất MU tham dự UEFA Champions League (UCL) mùa sau thấp hơn cả các ngựa ô như Bournemouth hay Palace. Với việc Premier League có ít nhất 4 suất trực tiếp (và có thể lên 5 nhờ thành tích châu Âu), cuộc đua top 5 đang nóng hơn bao giờ hết.

Dựa trên 10.000 kịch bản mô phỏng, Arsenal đang dẫn đầu với gần 93.45% cơ hội, trong khi các "ngựa ô" như Crystal Palace và Bournemouth bất ngờ chen chân vào danh sách.

Liverpool dù đang sa sút vẫn có tới 73.99% cơ hội dự Champions League mùa tới, trong khi Manchester City cũng có 73.51%. Chelsea chỉ có 41.39%, trong khi các ngựa ô như Crystal Palace có 24%, Aston Villa 20.67%, Bournemouth 17.38%, Brighton 16.19%.

MU, ngạc nhiên thay, chỉ có 15.87% cơ hội dự Champions League mùa tới. Dù đang đứng vị trí cao, rõ ràng mô hình dự đoán của Opta không đánh giá cao MU. Để cạnh tranh vé Champions League, MU cần duy trì sự ổn định trong suốt 38 vòng đấu.

Với thành tích của các CLB Anh tại châu Âu mùa trước (bao gồm suất thưởng thứ 5), Premier League gần như chắc chắn tiếp tục có 5 đại diện tại UCL 2025/26.

HLV Torres gây ngỡ ngàng

Fernando Torres, biểu tượng một thời của Atlético Madrid, đang chứng tỏ tài năng của mình ở vai trò HLV dẫn dắt đội trẻ.

7 giờ trước

Tường Linh

MU Premier League

    Ramsey suy sup tinh than hinh anh

    Ramsey suy sụp tinh thần

    1 giờ trước 12:00 28/10/2025

    0

    Tiền vệ Aaron Ramsey đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Mexico sau khi chú chó cưng của gia đình anh bị bắt cóc, khiến tương lai bản thân tại Pumas UNAM bị ảnh hưởng.

