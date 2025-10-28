HLV Torres gây ngỡ ngàng

Fernando Torres, biểu tượng một thời của Atlético Madrid, đang chứng tỏ tài năng của mình ở vai trò HLV dẫn dắt đội trẻ.

Torres vừa được chọn dẫn dắt đội Atletico Madrid B hồi tháng 7.

Dưới sự dẫn dắt của "El Niño", Atlético Madrid B hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Primera Federacion Group B, giải đấu hạng ba của bóng đá Tây Ban Nha. Thành tích này không chỉ là minh chứng cho tài năng quản lý của Torres mà còn khẳng định cam kết của Atletico trong việc phát triển lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

Ấn tượng hơn nữa, Torres chỉ vừa được chọn dẫn dắt đội Atletico Madrid B hồi tháng 7. Trước đó, anh gây ấn tượng khi dẫn đội U19 Atletico Madrid gây bất ngờ tại UEFA Youth League, giải đấu được ví như Champions League cho đội trẻ.

Đội Atletico Madrid B đang có khởi đầu mùa giải 2025/26 với phong độ ấn tượng, chiếm giữ ngôi đầu bảng nhóm B khi có 17 điểm sau 9 trận. Nhờ sự kết hợp giữa sức trẻ và lối chơi tấn công, đội bóng của Torres ghi bàn nhiều nhất giải, từng trải qua chuỗi 5 trận bất bại hồi tháng 9 đến giữa tháng 10.

Kể từ khi giải nghệ vào năm 2019, Fernando Torres không rời xa màu áo đỏ-trắng của Atletico Madrid. Trong vai trò ban đầu là giám đốc kỹ thuật cho các đội trẻ và đội dự bị, Torres không chỉ giám sát mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển các tài năng trẻ, từ tuyển chọn đến huấn luyện.

Sau khi tham gia vào công tác huấn luyện, Torres nhanh chóng cho thấy năng lực. Nếu Atletico Madrid B có thể thăng hạng lên giải hạng Hai (Segunda División), đó sẽ là một kỳ tích.

Thậm chí nhiều CĐV tin rằng trong trường hợp Atlético Madrid chia tay thuyền trưởng Diego Simeone, họ có thể nhắm đến Torres như ứng viên thay thế tiềm năng.