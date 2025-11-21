Sự thật sau vụ lùm xùm của Benzema tại World Cup 2022

Vụ tranh cãi giữa Karim Benzema và HLV Didier Deschamps ở World Cup 2022 được lật lại tại tòa án Paris, khi nhiều tin nhắn riêng tư và kết luận y tế mâu thuẫn được công bố.

Karim Benzema từng là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

Tại Tòa án Correctional Paris, phiên xử giữa Didier Deschamps - HLV tuyển Pháp - và nhà báo Daniel Riolo mở ra những chi tiết chưa từng được hé lộ về chấn thương của Benzema tại World Cup 2022. Riolo bị HLV tuyển Pháp kiện vì cáo buộc ông xử lý sai quá trình hồi phục của tiền đạo người Pháp, theo AS.

Theo lời Deschamps trước tòa, Benzema thừa nhận không thể tiếp tục dự World Cup ngay sau buổi kiểm tra vào đêm 19 rạng sáng 20/11/2022. Mối quan hệ giữa hai bên khi đó vẫn ổn. Deschamps gửi tin nhắn động viên và Benzema đáp lại với thái độ tích cực, dù thừa nhận buồn và thất vọng.

Mâu thuẫn chỉ nổ ra khi truyền thông Pháp đặt câu hỏi về việc Benzema có tự rời Qatar hay không. Deschamps bác bỏ, nhưng tiền đạo này lại đăng lên mạng xã hội ám chỉ thầy cũ là “kẻ nói dối”. Không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng.

Nhà báo Daniel Riolo sau đó liên hệ với Hakim Chalabi, giám đốc y tế của PSG và bác sĩ tại Aspetar. Chalabi cho biết Benzema chỉ bị rách cơ độ 1. Kết luận này trái ngược với nhận định của bác sĩ tuyển Pháp, Le Gall, người từng công bố tiền đạo 37 tuổi bị rách cơ độ 2.

Trong phiên điều trần, Le Gall chỉ trích Chalabi và đánh giá thấp uy tín chuyên môn của phòng khám Aspetar. Ông cho rằng bác sĩ phía Qatar thổi phồng vị thế và không phải nguồn tham khảo đáng tin cậy.

Những lời khai đối lập khiến phiên xử trở thành tâm điểm truyền thông Pháp. Vụ việc dự kiến có phán quyết vào ngày 30/1. Đây cũng là lần hiếm hoi các yếu tố hậu trường tại World Cup 2022 được đưa ra trước tòa, cho thấy rạn nứt sâu sắc giữa Deschamps và Benzema sau giải đấu tại Qatar.