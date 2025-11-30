Lịch sử gọi tên Filipe Luis

Rạng sáng 30/11, Filipe Luis làm nên lịch sử tại Nam Mỹ khi trở thành huấn luyện viên thứ 9 vô địch Copa Libertadores sau khi từng nâng cao chiếc cúp danh giá này với tư cách cầu thủ.

Chiến thắng 1-0 trước Palmeiras tại Monumental không chỉ khẳng định tài năng chiến thuật của Filipe Luis mà còn đưa ông vào nhóm những người hiếm hoi vô địch giải đấu cao nhất Nam Mỹ cấp CLB, cả với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên, bên cạnh những cái tên huyền thoại như Marcelo Gallardo, Renato Gaucho hay Nery Pumpido.

Chỉ mới bắt đầu sự nghiệp cầm quân được 14 tháng, nhà cầm quân 39 tuổi đưa Flamengo lên đỉnh châu lục, tiếp nối chính thành công mà ông từng góp công tạo dựng trong quá khứ.

Flamengo vô địch Nam Mỹ lần thứ 4.

Khi còn thi đấu, Filipe Luis giành Libertadores năm 2019 trong trận chung kết kịch tính với River Plate tại Lima. Và thật trùng hợp, chính thủ đô Peru lại trở thành “vùng đất lành” khi ông tiếp tục đưa Flamengo đăng quang ở đấu trường năm nay. Dù mới ở giai đoạn đầu sự nghiệp, nhà cầm quân trẻ tuổi đã cho thấy khả năng thích ứng và tư duy chiến thuật vượt ngoài kỳ vọng.

Flamengo sở hữu đội hình mạnh bậc nhất Nam Mỹ, nhưng không phải ai cũng có thể kiểm soát phòng thay đồ đầy gồm toàn những ngôi sao từng chinh chiến tại châu Âu và ở cấp đội tuyển quốc gia. Filipe Luis đã chứng minh bản lĩnh khi xử lý khéo léo những tình huống nhạy cảm, như đối thoại thẳng thắn với Pedro trong họp báo, hay quyết đoán để những trụ cột như Samu Lino và Saul ngồi dự bị. Điều đó phản ánh sự tự tin và uy tín mà ông xây dựng chỉ trong thời gian ngắn.

Ngay mùa đầu tiên, Filipe Luis vô địch cúp Quốc gia Brazil, trước khi bổ sung Siêu cúp Brazil vào bộ sưu tập. Đáng chú ý, cựu cầu thủ Atletico Madrid còn ghi dấu ấn ở các đội trẻ Flamengo như vô địch Rio Cup và Campeonato Carioca cùng đội U17, đồng thời giành luôn Cúp Liên lục địa ở cấp U20.

Ở trận chung kết Libertadores, Filipe Luis vượt qua Palmeiras của Abel Ferreira, vị huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm và từng hai lần lên ngôi ở giải đấu này.