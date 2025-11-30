Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lịch sử gọi tên Filipe Luis

  • Chủ nhật, 30/11/2025 06:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 30/11, Filipe Luis làm nên lịch sử tại Nam Mỹ khi trở thành huấn luyện viên thứ 9 vô địch Copa Libertadores sau khi từng nâng cao chiếc cúp danh giá này với tư cách cầu thủ.

Chiến thắng 1-0 trước Palmeiras tại Monumental không chỉ khẳng định tài năng chiến thuật của Filipe Luis mà còn đưa ông vào nhóm những người hiếm hoi vô địch giải đấu cao nhất Nam Mỹ cấp CLB, cả với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên, bên cạnh những cái tên huyền thoại như Marcelo Gallardo, Renato Gaucho hay Nery Pumpido.

Chỉ mới bắt đầu sự nghiệp cầm quân được 14 tháng, nhà cầm quân 39 tuổi đưa Flamengo lên đỉnh châu lục, tiếp nối chính thành công mà ông từng góp công tạo dựng trong quá khứ.

Filipe Luis anh 1

Flamengo vô địch Nam Mỹ lần thứ 4.

Khi còn thi đấu, Filipe Luis giành Libertadores năm 2019 trong trận chung kết kịch tính với River Plate tại Lima. Và thật trùng hợp, chính thủ đô Peru lại trở thành “vùng đất lành” khi ông tiếp tục đưa Flamengo đăng quang ở đấu trường năm nay. Dù mới ở giai đoạn đầu sự nghiệp, nhà cầm quân trẻ tuổi đã cho thấy khả năng thích ứng và tư duy chiến thuật vượt ngoài kỳ vọng.

Flamengo sở hữu đội hình mạnh bậc nhất Nam Mỹ, nhưng không phải ai cũng có thể kiểm soát phòng thay đồ đầy gồm toàn những ngôi sao từng chinh chiến tại châu Âu và ở cấp đội tuyển quốc gia. Filipe Luis đã chứng minh bản lĩnh khi xử lý khéo léo những tình huống nhạy cảm, như đối thoại thẳng thắn với Pedro trong họp báo, hay quyết đoán để những trụ cột như Samu Lino và Saul ngồi dự bị. Điều đó phản ánh sự tự tin và uy tín mà ông xây dựng chỉ trong thời gian ngắn.

Ngay mùa đầu tiên, Filipe Luis vô địch cúp Quốc gia Brazil, trước khi bổ sung Siêu cúp Brazil vào bộ sưu tập. Đáng chú ý, cựu cầu thủ Atletico Madrid còn ghi dấu ấn ở các đội trẻ Flamengo như vô địch Rio Cup và Campeonato Carioca cùng đội U17, đồng thời giành luôn Cúp Liên lục địa ở cấp U20.

Ở trận chung kết Libertadores, Filipe Luis vượt qua Palmeiras của Abel Ferreira, vị huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm và từng hai lần lên ngôi ở giải đấu này.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

HLV Filipe Luis bật khóc sau chức vô địch lịch sử

Rạng sáng 30/11, Flamengo đánh bại Palmeiras 1-0 ở chung kết Copa Libertadores trên sân Monumental.

3 giờ trước

Duy Anh

Filipe Luis Filipe Luis Flamengo Copa Libertadores

Đọc tiếp

Messi cung Inter Miami di vao lich su hinh anh

Messi cùng Inter Miami đi vào lịch sử

6 phút trước 08:44 30/11/2025

0

Sáng 30/11, Inter Miami đè bẹp New York City với tỷ số 5-1 để lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup.

Tottenham thay tuong? hinh anh

Tottenham thay tướng?

51 phút trước 07:59 30/11/2025

0

Tottenham đang rơi vào cơn khủng hoảng toàn diện khi Thomas Frank đứng trước nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào.

Serie A kich tinh hinh anh

Serie A kịch tính

52 phút trước 07:58 30/11/2025

0

Serie A 2025/26 trở thành cuộc đua nghẹt thở bậc nhất châu Âu khi các đội nhóm đầu chỉ cách nhau vài điểm, còn vị trí số 1 liên tục đổi chủ sau mỗi trận.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý