Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội của Mourinho ngược dòng ở phút 90+5

  • Chủ nhật, 30/11/2025 06:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 30/11, HLV José Mourinho có màn ăn mừng đầy cảm xúc khi Benfica giành chiến thắng 2-1 trước Nacional ở vòng 12 giải vô địch Bồ Đào Nha.

Mourinho và Benfica đang thăng hoa.

Cho đến tận phút 88 của trận đấu trên sân Nacional, Benfica tưởng như phải ôm hận. Nacional, đội bóng đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, có trận đấu hay bất ngờ.

Chủ nhà mở tỷ số ở phút 60 nhờ công của Ramirez, khi chân sút này tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ. Nhận bàn thua sốc, Benfica rơi vào thế bị động ở nửa cuối trận đấu.

10 phút cuối, Benfica dồn ép dữ dội và gặt hái thành quả vào phút 88, khi tài năng trẻ Gianluca Prestianni tung cú sút ở góc hẹp gỡ hoà 1-1.

Trung phong Pavlidis sau đó ấn định chiến thắng ngoạn mục cho Benfica ở phút 90+5, sau pha dứt điểm chớp nhoáng.

Benfica anh 1

Pavlidis ăn mừng bàn thắng muộn.

Bên ngoài sân, HLV Mourinho không còn giữ được sự điềm tĩnh và ăn mừng cuồng nhiệt với trợ lý.

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Nacional trên sân khách không chỉ mang về ba điểm quý giá, mà còn đánh dấu chuỗi ba trận toàn thắng liên tiếp của Benfica.

Chiến thắng này là liều thuốc tinh thần hoàn hảo cho Benfica sau những chỉ trích gay gắt từ Mourinho thời gian qua. Ba điểm có được trận này giúp "Đại bàng" tiếp tục đứng ở vị trí thứ ba trên BXH với 28 điểm, ngang đội xếp thứ hai Sporting CP và kém đội đầu bảng Porto 3 điểm.

Cho dù Benfica chơi nhiều hơn Sporting CP và Porto 1 trận, nhưng chuỗi phong độ ấn tượng hiện tại cho thấy CLB này đang trở lại là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Bồ Đào Nha.

Đội trẻ MU huỷ diệt Liverpool 7-0 Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.

Sunderland bay cao sau màn lội ngược dòng ngoạn mục

Rạng sáng 30/11, Sunderland đánh bại Bournemouth 3-2 ở vòng 13 Premier League, qua đó vươn lên thứ 4 tại Premier League.

4 giờ trước

Tường Linh

Benfica Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Haaland va Guardiola tranh cai hinh anh

Haaland và Guardiola tranh cãi

3 giờ trước 06:15 30/11/2025

0

HLV Pep Guardiola tiết lộ nội dung trao đổi có phần căng thẳng với tiền đạo Erling Haaland sau trận thắng 3-2 của Man City trước Leeds United ở vòng 13 Premier League rạng sáng 30/11.

Messi cung Inter Miami di vao lich su hinh anh

Messi cùng Inter Miami đi vào lịch sử

5 phút trước 08:44 30/11/2025

0

Sáng 30/11, Inter Miami đè bẹp New York City với tỷ số 5-1 để lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup.

Tottenham thay tuong? hinh anh

Tottenham thay tướng?

50 phút trước 07:59 30/11/2025

0

Tottenham đang rơi vào cơn khủng hoảng toàn diện khi Thomas Frank đứng trước nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý