Đội của Mourinho ngược dòng ở phút 90+5

Rạng sáng 30/11, HLV José Mourinho có màn ăn mừng đầy cảm xúc khi Benfica giành chiến thắng 2-1 trước Nacional ở vòng 12 giải vô địch Bồ Đào Nha.

Mourinho và Benfica đang thăng hoa.

Cho đến tận phút 88 của trận đấu trên sân Nacional, Benfica tưởng như phải ôm hận. Nacional, đội bóng đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, có trận đấu hay bất ngờ.

Chủ nhà mở tỷ số ở phút 60 nhờ công của Ramirez, khi chân sút này tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ. Nhận bàn thua sốc, Benfica rơi vào thế bị động ở nửa cuối trận đấu.

10 phút cuối, Benfica dồn ép dữ dội và gặt hái thành quả vào phút 88, khi tài năng trẻ Gianluca Prestianni tung cú sút ở góc hẹp gỡ hoà 1-1.

Trung phong Pavlidis sau đó ấn định chiến thắng ngoạn mục cho Benfica ở phút 90+5, sau pha dứt điểm chớp nhoáng.

Pavlidis ăn mừng bàn thắng muộn.

Bên ngoài sân, HLV Mourinho không còn giữ được sự điềm tĩnh và ăn mừng cuồng nhiệt với trợ lý.

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Nacional trên sân khách không chỉ mang về ba điểm quý giá, mà còn đánh dấu chuỗi ba trận toàn thắng liên tiếp của Benfica.

Chiến thắng này là liều thuốc tinh thần hoàn hảo cho Benfica sau những chỉ trích gay gắt từ Mourinho thời gian qua. Ba điểm có được trận này giúp "Đại bàng" tiếp tục đứng ở vị trí thứ ba trên BXH với 28 điểm, ngang đội xếp thứ hai Sporting CP và kém đội đầu bảng Porto 3 điểm.

Cho dù Benfica chơi nhiều hơn Sporting CP và Porto 1 trận, nhưng chuỗi phong độ ấn tượng hiện tại cho thấy CLB này đang trở lại là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Bồ Đào Nha.