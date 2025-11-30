Haaland và Guardiola tranh cãi

HLV Pep Guardiola tiết lộ nội dung trao đổi có phần căng thẳng với tiền đạo Erling Haaland sau trận thắng 3-2 của Man City trước Leeds United ở vòng 13 Premier League rạng sáng 30/11.

Haaland và Guardiola tranh luận sau trận. Ảnh: Reuters.

Trong khi Phil Foden rực sáng với cú đúp giúp Man City giành 3 điểm, Haaland lại trải qua một buổi tối tịt ngòi. Dù chơi trọn 90 phút và vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn Premier League với 14 pha lập công, tiền đạo người Na Uy vẫn không thể tìm đường vào lưới đối thủ.

Điều đó đồng nghĩa cột mốc 100 bàn ở Premier League của Haaland tiếp tục bị trì hoãn, khiến chân sút này tỏ ra thất vọng.

Ngay sau trận, cựu sao Dortmund đã có cuộc trao đổi khá căng thẳng với Guardiola. Haaland tỏ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Guardiola liền kéo học trò lại và ôm anh hai lần, trước khi cả hai nở nụ cười hòa giải.

Chia sẻ với BBC, Guardiola khẳng định cuộc nói chuyện không có gì tiêu cực: “Cậu ấy sẽ ghi bàn ở trận tới thôi. Chúng tôi chỉ bàn về việc nghỉ ngơi. Erling có thể lực không tốt và vì chơi quá nhiều trận nên cần hồi phục. Không giống như Phil hay Doku, Erling không dễ xoay tua. Chúng tôi cần cậu ấy khỏe nhất”.

Về phía Haaland, anh đăng lên Instagram thông điệp ngắn gọn: “Hôm nay không dễ dàng, nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc!”.

Chiến thắng của Man City khiến trận derby London giữa Chelsea và Arsenal, diễn ra lúc 23h30 ngày 30/11, càng trở nên nóng bỏng hơn.

