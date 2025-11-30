Khoảnh khắc Messi nâng cúp vô địch tại Mỹ
Chiến thắng 5-1 trước New York City sáng 30/11 giúp Inter Miami vô địch khu vực miền Đông MLS 2025.
Sáng 30/11, Inter Miami hủy diệt New York City với tỷ số 6-1 tại Chase Stadium để giành quyền vào chơi trận chung kết MLS 2025.
Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.
Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.
Trận AS FAR Rabat hòa Al Ahly 1-1 ở cúp các CLB châu Phi rúng động khi một số cầu thủ lao vào giật vật thể sắc nhọn, đẩy không khí trên sân vào cảnh hỗn loạn.
Trận tứ kết lượt về Copa Bolivia giữa Real Oruro và Blooming tối 27/11 tại sân Jesus Bermudez bùng nổ hỗn loạn sau trận, khi hai đội lao vào ẩu đả buộc cảnh sát phải can thiệp.
Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.
Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Sáng 25/11, dàn cầu thủ MU được nhìn thấy thi đấu thiếu quyết liệt trong thất bại 0-1 trước Everton tại Old Trafford thuộc vòng 12 Premier League.
Sáng 24/11, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết miền Đông MLS.