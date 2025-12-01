Tình huống gây phẫn nộ ở trận Chelsea - Arsenal

Cơn giận dữ tại Stamford Bridge bùng lên khi Piero Hincapie thoát thẻ đỏ trong trận Chelsea hòa Arsenal thuộc vòng 13 Premier League rạng sáng 1/12.

Hincapie giật cùi chỏ với Chalobah nhưng thoát thẻ đỏ.

Trong một pha bóng bổng tưởng như đơn giản cuối hiệp một, Hincapie bật nhảy với cánh tay giơ ngang, khiến cùi chỏ đập mạnh vào vùng mặt Trevoh Chalobah. Trung vệ Chelsea nằm sân, phải được chăm sóc y tế, và vết bầm tím lan rộng dưới gò má lập tức hiện rõ.

Quyết định của trọng tài Anthony Taylor khi chỉ rút thẻ vàng ngay lập tức thổi bùng tranh cãi, nhất là khi chỉ vài phút trước đó Moises Caicedo bị truất quyền thi đấu trực tiếp vì một pha vào bóng nguy hiểm.

VAR vào cuộc nhưng giữ nguyên án phạt. Theo giải thích từ phòng VAR, Hincapie "luôn nhìn theo bóng" và không cố ý tấn công đối phương, nên pha phạm lỗi chỉ được đánh giá ở mức "thiếu thận trọng", không phải bạo lực. Đó cũng là điều khiến HLV Maresca nổi điên sau trận.

Trong phòng họp báo, HLV người Italy bức xúc: "Moises nhận thẻ đỏ, tôi đồng ý. Nhưng còn pha vào bóng của Bentancur với Reece James ở trận gặp Spurs thì sao? Và hôm nay, Trevoh bị cùi chỏ vào mặt, mắt bầm tím mà họ bảo không phải lỗi bạo lực? Tôi hoàn toàn không hiểu sự nhất quán ở đâu".

Maresca cũng tiết lộ trọng tài Taylor khẳng định không có hành vi đánh cùi chỏ, dù bằng chứng trên gương mặt Chalobah lại cho thấy điều ngược lại. Đội trưởng Reece James sau trận cũng cho rằng Hincapié xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Dù chịu thiệt quân, Chelsea vẫn có lúc chạm tay vào chiến thắng. Chalobah trở thành điểm sáng khi đánh đầu mở tỷ số ngay đầu hiệp hai. Nhưng lợi thế mong manh bị Arsenal xóa bỏ ở phút 60 bằng cú đánh đầu của Mikel Merino.

Chelsea sau đó co cụm phòng ngự để bảo toàn một điểm. Sau 14 vòng đấu, Arsenal tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 30 điểm, Chelsea tụt xuống thứ 3 với 6 điểm ít hơn.