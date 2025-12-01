Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tình huống gây phẫn nộ ở trận Chelsea - Arsenal

  • Thứ hai, 1/12/2025 05:54 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Cơn giận dữ tại Stamford Bridge bùng lên khi Piero Hincapie thoát thẻ đỏ trong trận Chelsea hòa Arsenal thuộc vòng 13 Premier League rạng sáng 1/12.

Hincapie giật cùi chỏ với Chalobah nhưng thoát thẻ đỏ.

Trong một pha bóng bổng tưởng như đơn giản cuối hiệp một, Hincapie bật nhảy với cánh tay giơ ngang, khiến cùi chỏ đập mạnh vào vùng mặt Trevoh Chalobah. Trung vệ Chelsea nằm sân, phải được chăm sóc y tế, và vết bầm tím lan rộng dưới gò má lập tức hiện rõ.

Quyết định của trọng tài Anthony Taylor khi chỉ rút thẻ vàng ngay lập tức thổi bùng tranh cãi, nhất là khi chỉ vài phút trước đó Moises Caicedo bị truất quyền thi đấu trực tiếp vì một pha vào bóng nguy hiểm.

VAR vào cuộc nhưng giữ nguyên án phạt. Theo giải thích từ phòng VAR, Hincapie "luôn nhìn theo bóng" và không cố ý tấn công đối phương, nên pha phạm lỗi chỉ được đánh giá ở mức "thiếu thận trọng", không phải bạo lực. Đó cũng là điều khiến HLV Maresca nổi điên sau trận.

Trong phòng họp báo, HLV người Italy bức xúc: "Moises nhận thẻ đỏ, tôi đồng ý. Nhưng còn pha vào bóng của Bentancur với Reece James ở trận gặp Spurs thì sao? Và hôm nay, Trevoh bị cùi chỏ vào mặt, mắt bầm tím mà họ bảo không phải lỗi bạo lực? Tôi hoàn toàn không hiểu sự nhất quán ở đâu".

Maresca cũng tiết lộ trọng tài Taylor khẳng định không có hành vi đánh cùi chỏ, dù bằng chứng trên gương mặt Chalobah lại cho thấy điều ngược lại. Đội trưởng Reece James sau trận cũng cho rằng Hincapié xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Dù chịu thiệt quân, Chelsea vẫn có lúc chạm tay vào chiến thắng. Chalobah trở thành điểm sáng khi đánh đầu mở tỷ số ngay đầu hiệp hai. Nhưng lợi thế mong manh bị Arsenal xóa bỏ ở phút 60 bằng cú đánh đầu của Mikel Merino.

Chelsea sau đó co cụm phòng ngự để bảo toàn một điểm. Sau 14 vòng đấu, Arsenal tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 30 điểm, Chelsea tụt xuống thứ 3 với 6 điểm ít hơn.

MU đúng khi giữ Zirkzee

Manchester United thoát khỏi tháng 11 u ám bằng chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace, trong trận đấu mà quyết định giữ Joshua Zirkzee trên sân của Ruben Amorim trở thành bước ngoặt quan trọng.

1 giờ trước

Chấm điểm MU sau trận thắng Palace

Tối 30/11, dàn sao MU có màn trình diễn không quá nổi bật khi thắng ngược Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 14 Premier League.

1 giờ trước

Hành động gây chú ý của Mount với Yoro

Tối 30/11, Mason Mount tiến đến ôm lấy Leny Yoro sau tiếng còi mãn cuộc khi MU thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 13 Premier League.

1 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Chelsea Chelsea

    Đọc tiếp

    Tuyen thu Nhat Ban lai toa sang hinh anh

    Tuyển thủ Nhật Bản lại tỏa sáng

    6 phút trước 06:21 1/12/2025

    0

    Tiền đạo Ayase Ueda tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong chiến thắng 2-1 của Feyenoord trước Telstar ở vòng 14 giải VĐQG Hà Lan rạng sáng 1/12.

    Arsenal bi phat hinh anh

    Arsenal bị phạt

    15 phút trước 06:13 1/12/2025

    0

    Arsenal nhận tới 6 thẻ vàng trong trận hòa 1-1 kịch tính với Chelsea tại Stamford Bridge thuộc vòng 13 Premier League rạng sáng 1/12.

    Tham hoa Rodrygo hinh anh

    Thảm họa Rodrygo

    15 phút trước 06:12 1/12/2025

    0

    Trong khi Kylian Mbappe và Vinicius Junior liên tục tỏa sáng, Rodrygo Goes lại đang trải qua giai đoạn tệ nhất sự nghiệp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý