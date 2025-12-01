Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal bị phạt

  • Thứ hai, 1/12/2025 06:13 (GMT+7)
Arsenal nhận tới 6 thẻ vàng trong trận hòa 1-1 kịch tính với Chelsea tại Stamford Bridge thuộc vòng 13 Premier League rạng sáng 1/12.

Theo quy định của Ngoại hạng Anh, bất kỳ đội nào nhận từ 6 thẻ vàng trở lên trong một trận đấu sẽ phải nộp phạt 25.000 bảng, và "Pháo thủ" đã chạm ngưỡng này trong bối cảnh trận derby London diễn ra căng thẳng suốt 90 phút.

Trận đấu bắt đầu với nhịp độ căng thẳng khi Chelsea mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Trevoh Chalobah ở đầu hiệp hai. Arsenal nhanh chóng đáp trả, Mikel Merino gỡ hòa bằng pha không chiến chuẩn xác ở phút 59. Tuy nhiên, trận derby có số lượng thẻ phạt dày đặc.

Trọng tài Anthony Taylor rút tổng cộng 7 thẻ vàng và một thẻ đỏ. Moises Caicedo là tâm điểm, bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định anh phạm lỗi nguy hiểm với Merino. Đây là thẻ đỏ đầu tiên trong 130 trận Ngoại hạng Anh của tiền vệ này.

Ngược lại, Chelsea chỉ có Marc Cucurella nhận thẻ vàng, còn Arsenal nhận tới 6 thẻ. Martin Zubimendi bị cảnh cáo từ phút thứ 5, tiếp theo là Mosquera, Calafiori và Hincapie trong hiệp một. Sang hiệp hai, Lewis-Skelly và Gyokeres cũng lần lượt bị trọng tài rút thẻ.

Về phía Chelsea, thẻ đỏ của Caicedo phản ánh vấn đề kỷ luật lâu nay dưới thời HLV Enzo Maresca. Đó là 4 thẻ đỏ sau 13 trận Ngoại hạng Anh và 7 thẻ đỏ sau 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa, nhưng những diễn biến trên sân cho thấy đây là trận derby London điển hình với sự quyết liệt, va chạm liên tục và căng thẳng đến phút cuối.

Hai bàn thắng trận Chelsea - Arsenal Rạng sáng 1/12, Chelsea và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy kịch tính thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Arsenal

