Pha đạp bóng kinh hoàng của cầu thủ Chelsea

  • Thứ hai, 1/12/2025 05:54 (GMT+7)
Rạng sáng 1/12, Moises Caicedo bị đuổi khỏi sân khiến Chelsea phải chơi thiếu người trong trận hòa 1-1 trước Arsenal thuộc vòng 13 Premier League.

Pha vào bóng nguy hiểm của Caicedo với Merino.

Trận derby London tại Stamford Bridge bùng nổ tranh cãi khi Moises Caicedo trở thành tâm điểm với tấm thẻ đỏ trực tiếp khiến Chelsea phải chơi thiếu người suốt hơn nửa trận. Quyết định được VAR can thiệp làm xoay chuyển hoàn toàn thế trận của cuộc đối đầu đáng chờ đợi.

Ngay từ những phút đầu, trận đấu diễn ra với nhịp độ nghẹt thở. Phía ngoài đường biên, HLV Mikel Arteta liên tục phản ứng trước những pha vào bóng quyết liệt của chủ nhà, trong khi Arsenal sớm phải nhận liên tiếp 3 thẻ vàng chỉ trong nửa giờ đầu - con số hiếm thấy kể từ mùa 2006/07.

Bước ngoặt xảy đến ở phút 37. Trong một pha tranh chấp ở khu vực giữa sân, Caicedo đạp thẳng vào chân Mikel Merino. Ban đầu, trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng, nhưng VAR lập tức yêu cầu xem lại. Sau khi kiểm tra, ông Taylor đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của tiền vệ người Ecuador vì hành vi dùng lực vượt mức cần thiết.

Tấm thẻ khiến khán đài Stamford Bridge bùng nổ, trong khi Caicedo lặng lẽ bước vào đường hầm trong tiếng la ó. Với Chelsea, đó là cú đánh mạnh vào thế trận họ đang nắm giữ. Trước khoảnh khắc bị đuổi người, đội bóng của HLV Enzo Maresca thi đấu chủ động, pressing hiệu quả và tạo nhiều pha hãm thành nguy hiểm.

Nhưng sau tấm thẻ đỏ dành cho Caicedo, cán cân bắt đầu nghiêng mạnh về phía "Pháo thủ". Dù vậy, Chelsea vẫn ghi bàn mở tỷ số đầu hiệp hai trước khi Arsenal gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận derby thành London.

