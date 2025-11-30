Isak ghi bàn đầu tiên cho Liverpool tại Premier League

Tối 30/11, Alexander Isak ghi bàn giúp Liverpool đánh bại West Ham 2-0 ngay trên sân đối thủ ở vòng 13 Premier League.

Phút 60 trận đấu trên sân Olympic London, Cody Gakpo thoát xuống đáy biên rồi trả ngược vừa tầm để Isak đá nối từ cự ly gần, hạ gục toàn bộ hàng thủ West Ham. Trung phong người Thuỵ Điển ghi bàn đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập Liverpool từ Newcastle với giá 140 triệu euro, qua đó chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi dài nhất sự nghiệp ở xứ sương mù (7 trận).

Bàn thắng của Isak giúp Liverpool giải tỏa áp lực đè nặng. Đoàn quân của HLV Arne Slot còn hưởng thêm lợi thế khi West Ham mất người thừ phút 84, sau tấm thẻ vàng thứ 2 của Lucas Paqueta.

Isak ghi bàn đầu tiên sau 8 trận.

Nhà đương kim vô địch chớp thời cơ để tổ chức tấn công và thu về bàn thắng thứ hai ở phút 90+3. Gakpo đánh dấu ngày thi đấu ấn tượng với pha xoay người dứt điểm từ cự ly gần, không cho Alphonse Areola cơ hội cản phá.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Isak và Gakpo giúp Liverpool chấm dứt chuỗi trận tệ hại, qua đó trở lại cuộc đua top 4 với 21 điểm, chỉ kém Chelsea 2 điểm.

Isak giải cơn khát bàn thắng, trong khi Florian Wirtz vẫn bế tắc. Trong hiệp một, cựu sao Leverkusen bỏ lỡ một cơ hội đối mặt thủ môn, để rồi bị thay ra ở phút 75.

Ở chiều ngược lại, West Ham đứt mạch bất bại và giậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, bằng Leeds và chỉ xếp trên nhờ hơn số bàn thắng (15 so với 13).

Ở vòng tiếp theo, Liverpool sẽ đối đầu Sunderland, CLB đang có phong độ ấn tượng ở mùa này. Trong khi đó, West Ham hành quân đến sân của Man Utd.