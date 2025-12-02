Boateng phân định Messi và Ronaldo

Cựu tiền vệ Kevin-Prince Boateng mới đây gây chú ý khi đưa ra quan điểm rõ ràng về Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Ronaldo là hình mẫu của ý chí, kỷ luật và sự khổ luyện.

Theo anh, Messi sở hữu tài năng đặc biệt mà không cầu thủ trẻ nào có thể vươn tới, trong khi Ronaldo là hình mẫu của ý chí, kỷ luật và sự khổ luyện.

Boateng khuyên các cầu thủ trẻ đừng lấy Messi làm chuẩn mực để noi theo. Anh nhận định siêu sao người Argentina có tố chất thiên bẩm mà thế giới bóng đá hiếm khi xuất hiện lần thứ hai. “Bạn sẽ không bao giờ trở thành Messi. Anh ấy có món quà từ Chúa trong chân trái. Chúng ta không thể giống anh ấy”, Boateng phát biểu.

Tuy vậy, cựu tuyển thủ Ghana cho rằng Ronaldo lại đại diện cho tinh thần rèn luyện và nỗ lực không ngừng. Dù cũng sở hữu tài năng, siêu sao người Bồ Đào Nha từng có bước ngoặt trong sự nghiệp khi chọn loại bỏ lối thi đấu màu mè để tập trung toàn lực cho hiệu suất và thành tích.

“Bạn có thể phần nào giống Ronaldo, vì đó là kết quả của lao động nghiêm túc. Anh ấy từng tự nhủ sẽ ngừng phô diễn và bắt đầu làm việc cật lực”, Boateng nói thêm.

Phát biểu của Boateng một lần nữa chạm vào cuộc tranh luận kéo dài hơn một thập kỷ về hai tượng đài bóng đá đương đại. Nếu Messi được tôn vinh nhờ khả năng thiên phú, cảm quan chơi bóng và sự sáng tạo không giới hạn, thì Ronaldo là minh chứng cho việc kỷ luật, khoa học huấn luyện và quyết tâm có thể đưa một cầu thủ chạm đến đỉnh cao.

Boateng không phủ nhận cả hai đều là huyền thoại, nhưng thông điệp của anh hướng về thế hệ trẻ: Messi là món quà độc nhất, còn Ronaldo là hình mẫu để phấn đấu. Trong kỷ nguyên mà nỗ lực cá nhân và tư duy tập luyện chuyên nghiệp quyết định sự nghiệp, thông điệp ấy tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.