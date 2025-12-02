Ronaldo cảnh báo Real Madrid về bài học cái tôi

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo lên tiếng về tình hình Real Madrid và gửi đi thông điệp quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: để chiến thắng, mọi cái tôi đều phải lùi lại phía sau.

Ronaldo Nazario từng có thời gian khoác áo Real Madrid.

Phát biểu trong một sự kiện mới đây, huyền thoại người Brazil nhắc lại bài học từ chính phòng thay đồ thời Galacticos, nơi hội tụ những ngôi sao lớn nhất thế giới đầu những năm 2000. “Ở Real Madrid, cái tôi phải được đặt sang một bên. Điều đó từng xảy ra với chúng tôi. Tập thể Galacticos và nhóm Pavones, những cầu thủ ít tên tuổi hơn, đều hòa hợp rất tốt”, Ronaldo chia sẻ.

Với cựu danh thủ người Brazil, bí quyết nằm ở tinh thần chung, không phải danh tiếng cá nhân. Thời điểm đó, phòng thay đồ Real Madrid có Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Roberto Carlos, Raul và chính Ronaldo, nhưng đội bóng vẫn duy trì được sự cân bằng nhờ tôn trọng lẫn nhau.

Huyền thoại Brazil cũng nhấn mạnh vai trò của huấn luyện viên. “Điều rất quan trọng là có một HLV biết quản trị nhóm, chứ không chỉ giỏi về tập luyện hay chiến thuật”, nhà vô địch World Cup 2022 nói.

Theo Ronaldo, một nhà cầm quân tại Real Madrid không chỉ đối mặt với áp lực thành tích mà còn phải điều khiển cái tôi của nhiều ngôi sao, giữ bầu không khí ổn định và duy trì sự tập trung cho toàn đội.

Phát biểu của Ronaldo xuất hiện trong bối cảnh Real Madrid đang chịu nhiều bàn tán về sự cạnh tranh vai trò giữa các trụ cột. Dù không nhắc trực tiếp bất kỳ cái tên nào, thông điệp của ông được xem là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Với Ronaldo, câu chuyện “Galacticos-Pavones (cầu thủ ít danh tiếng hơn)” không chỉ là lịch sử mà còn là bài học quan trọng cho mọi thế hệ Real Madrid.

Trong thời kỳ đỉnh cao, Ronaldo từng là biểu tượng của sự cân bằng giữa cá nhân và tập thể. Và khi ông nói “cái tôi phải lùi lại”, đó không chỉ là lời khuyên, mà là kinh nghiệm của người từng sống trong một phòng thay đồ đầy tài năng nhưng vẫn gắn kết như một khối.