Ronaldo giàu nhất, Messi vĩ đại nhất?

Trong 2 thập kỷ qua, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không chỉ là hai siêu sao bóng đá xuất sắc thế giới mà còn là những biểu tượng vượt khỏi phạm vi sân cỏ.

Messi nhỉnh hơn Ronaldo ở Quả bóng Vàng.

Họ được so sánh về mọi mặt: tài năng, danh hiệu, thu nhập, phong cách sống, đời tư… Nhưng nếu đặt câu hỏi “Ai là người đàn ông thành công hơn?”, câu trả lời không hề đơn giản. Bởi thành công không chỉ đo bằng tiền bạc hay cúp vàng, mà còn bằng sự lựa chọn con đường sống, khát vọng theo đuổi giá trị và khả năng giữ được những điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Ronaldo giàu có hơn Messi nhưng...

Nếu nhìn vào các con số, Ronaldo đang là vận động viên bóng đá giàu nhất hành tinh. Tài sản ròng của anh vượt mốc 1,3 tỷ USD , trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc “tỷ phú bóng đá”, trong khi Messi được ước tính ở mức khoảng 850 triệu USD .

Thu nhập năm 2025 của Ronaldo lên đến khoảng 280 triệu USD , trong đó riêng mức lương tại Al Nassr đã hơn 200 triệu mỗi mùa. Messi dù vẫn nằm trong nhóm “đỉnh của đỉnh”, chỉ đạt mức thu nhập vào khoảng 130 triệu USD một năm khi thi đấu tại Inter Miami. Xét trên phương diện tài chính thuần túy, Ronaldo vượt trội và gần như không có đối thủ.

Thế nhưng, nếu thước đo chuyển sang những gì bóng đá tôn vinh nhất thì Messi lại có lợi thế rõ rệt. Anh là chủ nhân của 8 Quả bóng vàng và đó là kỷ lục vô tiền khoáng hậu, trong khi Ronaldo sở hữu 5. Messi cũng đã chạm đến đỉnh cao mà cả một thế hệ cầu thủ thậm chí chưa từng chạm gần: chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina. Đó là danh hiệu có giá trị lớn hơn bất kỳ số tiền nào trong sự nghiệp một cầu thủ.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi đã giành thêm Copa America 2021 và 2024, tạo nên chu kỳ vàng son mà Ronaldo chưa thể sánh bằng, dù anh cũng có chức vô địch Euro 2016 và Nations League 2019, 2025.

Ronaldo nhỉnh hơn Messi ở số bàn thắng.

Dẫu vậy, Ronaldo hoàn toàn có lý khi khẳng định anh là cầu thủ vĩ đại nhất. CR7 có nhiều bàn thắng hơn Messi trong sự nghiệp: vượt mốc 950 bàn và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá. Anh cũng sở hữu 5 danh hiệu Champions League, nhiều hơn Messi một chiếc, và từng vô địch ở ba giải đấu hàng đầu là Premier League, La Liga và Serie A. Sự nghiệp của Ronaldo là hành trình phi thường của ý chí, của kỷ luật thép và tham vọng cháy bỏng.

Nếu Messi là thiên tài bẩm sinh, thì Ronaldo là biểu tượng của con người vượt giới hạn. Hai dạng vĩ đại ấy đều đáng được tôn trọng.

Hai cuộc sống gia đình viên mãn

Ngoài sân cỏ, cả Messi và Ronaldo đều sở hữu cuộc sống gia đình mà hàng triệu người mơ ước. Messi gắn bó với Antonella Roccuzzo từ thời thơ ấu – mối tình đầu trở thành người bạn đời. Họ cùng nhau trải qua mọi thăng trầm, từ những năm đầu khó khăn tại La Masia đến khoảnh khắc Messi nâng cao cúp vàng World Cup. Ba cậu con trai của Messi trở thành nguồn động lực mà anh luôn trân trọng. Gia đình ấy không phô trương, không ồn ào, nhưng đầy ấm áp và bền vững, như chính tính cách của Messi.

Ronaldo lại đi con đường khác. Cuộc đời anh từng gắn với nhiều mối tình được truyền thông theo sát, phản ánh một đoạn đời đầy ánh hào quang lẫn biến động. Nhưng rồi anh lại tìm được sự bình yên bên Georgina Rodríguez.

Cặp đôi cùng nhau nuôi dạy 5 người con, một gia đình đông đúc, hiện đại và tràn đầy năng lượng. Ronaldo luôn thể hiện sự tự hào với vai trò người cha, người bạn đời, một hình ảnh trái ngược đáng yêu với hình tượng “chiến binh thép” trên sân cỏ. Họ có thể không phải mối tình đầu như Messi-Antonella, nhưng đó là gia đình mà Ronaldo chọn và xây dựng bằng cả trách nhiệm lẫn yêu thương.

Messi có một gia đình hạnh phúc.

Dù đi bằng hai con đường khác nhau, cả Messi và Ronaldo đều đang sở hữu điều hiếm có: sự nghiệp lẫy lừng và một gia đình ấm áp phía sau, nơi họ không còn là siêu sao, mà chỉ là người cha, người chồng bình dị.

Vĩ thanh: Ai thành công hơn - mỗi người một đáp án

Vậy giữa Messi và Ronaldo, ai mới là người đàn ông thành công hơn? Nếu bạn coi tiền bạc là thước đo lớn nhất, Ronaldo đang đứng đầu. Nếu danh hiệu cá nhân và đỉnh cao World Cup là tiêu chuẩn, Messi vượt lên. Nếu tôn vinh sự nỗ lực phi thường và hành trình vươn từ nghèo khó thành huyền thoại, Ronaldo có ưu thế. Nếu đề cao tài năng thiên phú và vẻ đẹp bóng đá thuần khiết, Messi là hình ảnh hoàn hảo nhất.

Cuối cùng, không ai vượt trội tuyệt đối. Messi và Ronaldo giống như hai đỉnh núi của bóng đá đương đại, mỗi người một dáng hình, một chiều cao riêng, không thể đặt cạnh và yêu cầu ai cao hơn ai. Ai thành công hơn, điều đó phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi chúng ta.

Và có lẽ, sự thật đẹp nhất là: cả hai đều đã trở thành những người đàn ông thành công bậc nhất mà bóng đá từng sản sinh.