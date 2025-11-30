Ronaldo làm điều không tưởng với robot

Video mới của cựu kỹ sư NASA Mark Rober về robot thủ môn bất bại đã gây sốt toàn cầu khi khiến siêu sao Cristiano Ronaldo gần như "bó chân".

Mark Rober, người nổi tiếng với vai trò cựu kỹ sư của NASA và hiện là một trong những YouTuber về khoa học công nghệ được yêu thích nhất thế giới, vừa cho ra mắt video gây sốt khi thử thách tài năng của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo bằng robot thủ môn do chính anh chế tạo.

Thử thách đặt ra là cản phá tốc độ sút bóng lên tới 129 km/h của Ronaldo. Nếu siêu sao bóng đá sút vào góc xa, robot của anh sẽ phải di chuyển quãng đường tối đa là 3,6m trong vỏn vẹn 250 mili giây - chỉ bằng một nửa thời gian chớp mắt.

Để đối phó với thử thách không tưởng này, Rober và đội ngũ đã thiết kế một hệ thống hiện đại mà anh gọi là "Robot Thủ môn Bất bại". Công nghệ cốt lõi của robot thủ môn được xây dựng dựa trên 3 yếu tố then chốt.

Robot thủ môn cản phá cú sút bằng hệ thống dây đai truyền động đặt ngang khung thành. Ảnh: Mark Rober/YouTube.

Đầu tiên là hệ thống theo dõi sử dụng 22 camera hồng ngoại tốc độ cao được lắp đặt xung quanh khung thành. Các camera hoạt động song song với miếng dán phản quang đặc biệt trên quả bóng, cho phép robot theo dõi vị trí 3D của bóng tới 500 lần/giây.

Tiếp theo là khả năng dự đoán, nhờ dữ liệu thu thập được, chỉ 6 mili giây sau khi bóng rời chân cầu thủ, hệ thống đã có đủ thông tin để dự đoán chính xác quỹ đạo của cú sút.

Cuối cùng là sức mạnh và tốc độ. Robot được trang bị hai động cơ 50 mã lực gắn vào một hệ thống dây đai truyền động. Sự kết hợp này giúp đẩy robot đạt vận tốc tối đa 66 km/h, đảm bảo robot có thể phản ứng và cản phá trong khoảng thời gian cực ngắn bóng từ chân Ronaldo tới khung thành.

Để đảm bảo độ bền, robot được gia cố bằng kỹ thuật tương tự vật liệu chế tạo tại NASA - sợi carbon kẹp giữa lớp bọt xốp nhằm giữ trọng lượng nhẹ nhưng có khả năng chịu đựng lực tác động lớn.

Khi cuộc đối đầu bắt đầu, Ronaldo dễ dàng ghi bàn vào lưới Mark Rober (người thật) như một màn khởi động nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi siêu sao đối mặt với đối thủ máy móc.

Trước tốc độ và độ chính xác phi thường của robot, các cú sút của Ronaldo liên tục bị cản phá, buộc anh phải thay đổi chiến thuật.

Ronaldo đã phải sử dụng đến các cú sút giả để đánh lừa robot thủ môn. Ảnh: Mark Rober/YouTube.

Thay vì chỉ cố gắng dùng sức mạnh, Ronaldo bắt đầu sử dụng các cú sút để thăm dò và tìm ra điểm yếu của hệ thống. Anh dùng các động tác giả như "stutter" (giả vờ sút rồi dừng lại) và nhắm vào những góc hiểm hóc.

Cuối cùng, robot đã bị đánh bại (và hư hỏng nhẹ) bởi một cú sút vào vị trí gần cột dọc bên phải - một điểm yếu đã được phát hiện từ trước do hư hỏng ở ray vận chuyển và hình dáng có sẵn của tấm bìa. Mặc dù vậy, sự cản phá không tưởng của robot đã buộc Ronaldo phải dùng đến trí tuệ thay vì chỉ dựa vào kỹ năng sút bóng. Điều đó cho thấy yếu tố khó lường và khả năng thích ứng của một siêu sao như Ronaldo vẫn là điều robot chưa thể lường trước hoàn toàn.

Đáng chú ý, bản thân Cristiano Ronaldo cũng là một "kỷ lục gia" trên nền tảng YouTube. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã chính thức ra mắt kênh YouTube cá nhân mang tên "UR Ronaldo" hồi tháng 8/2024, và nhanh chóng thiết lập các kỷ lục thế giới.

Trong vòng 90 phút đầu tiên ra mắt, kênh của Ronaldo đã chạm mốc 1 triệu người đăng ký, phá vỡ nhiều kỷ lục trước đó. Sau đó, anh tiếp tục trở thành người nhanh nhất trong lịch sử nền tảng đạt được Nút Kim Cương (10 triệu người đăng ký).

Ronaldo đối đầu với robot thủ môn Cầu thủ huyền thoại gặp đối thủ khó nhất trước giờ, một robot thủ môn với khả năng cản phá mọi cú sút trong chớp mắt.