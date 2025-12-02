'Ronaldo là cỗ máy bóng đá toàn diện'

Gerard Pique một lần nữa dành những lời tôn trọng tuyệt đối cho Cristiano Ronaldo khi nhắc lại những năm tháng đối đầu tại La Liga.

Cristiano Ronaldo là huyền thoại của bóng đá thế giới.

Trong chia sẻ mới đây, cựu trung vệ Barcelona thừa nhận việc phải chặn ngôi sao người Bồ Đào Nha luôn là thử thách khó nhất sự nghiệp. “Cristiano Ronaldo hoàn thiện ở mọi khía cạnh. Anh ấy là một cỗ máy bóng đá thực thụ. Đối đầu với anh ấy luôn vô cùng phức tạp”, Pique nói. Cựu đội trưởng Barca không che giấu sự nể phục và khẳng định Ronaldo sở hữu bộ kỹ năng hiếm có trong bóng đá hiện đại.

Pique mô tả sự toàn diện ấy bằng những yếu tố cụ thể: “Anh ấy có tất cả, sút chân phải, sút chân trái, khả năng chơi bóng bổng, đá phạt đền, đá phạt trực tiếp, sức mạnh, tốc độ… mọi thứ. Anh ấy có một thể chất lý tưởng”. Những lời đánh giá này đến từ một trong những trung vệ hàng đầu thế hệ mình, người từng nhiều mùa giải đối mặt Ronaldo trong những trận El Clasico đỉnh cao.

Dù thuộc hai chiến tuyến kình địch, Pique chưa từng phủ nhận đẳng cấp của Ronaldo. Thời kỳ cả Ronaldo lẫn Messi cùng chinh phục La Liga, Pique là người cảm nhận rõ nhất sự khắc nghiệt ấy. Mỗi lần Real Madrid lên bóng, Ronaldo luôn là mối nguy lớn nhất với hàng phòng ngự Barca. Pique thừa nhận việc chuẩn bị cho các trận đấu ấy tiêu tốn rất nhiều thời gian và tập trung.

Lời khen của Pique cũng phản ánh cách Ronaldo được nhìn nhận trong giới cầu thủ: không chỉ là một chân sút kiệt xuất, mà là một vận động viên hoàn chỉnh, kết hợp kỹ thuật, quyết tâm và nền tảng thể chất vượt trội. Những yếu tố này tạo nên một trong những tiền đạo đáng sợ nhất mà bóng đá châu Âu từng chứng kiến.

Dù đã rời sân cỏ, Pique vẫn giữ nguyên sự tôn trọng dành cho Ronaldo, đối thủ từng khiến anh phải chơi với cường độ cao nhất trong suốt một thập kỷ cạnh tranh đỉnh cao.