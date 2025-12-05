Bức ảnh gợi cảm của vợ Ronaldo

Georgina Rodriguez một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng trong kỳ nghỉ xa hoa bên Cristiano Ronaldo và gia đình.

Bức ảnh gây bão của Georgina.

Sở hữu gần 72 triệu người theo dõi, nàng mẫu 31 tuổi đăng tải những khoảnh khắc rực rỡ trên bãi biển, trong đó cô diện bikini đỏ, bật cao tạo dáng giữa nền trời nắng gắt. Bức hình lập tức thu hút hàng triệu lượt yêu thích.

Trong album, Georgina cũng đăng loạt khoảnh khắc các con vui đùa thỏa thích, còn Ronaldo mải miết tập luyện trong phòng gym ngay trong kỳ nghỉ. Bên cạnh là những tấm ảnh selfie sang trọng, các hoạt động gia đình và cảnh sắc cho thấy đây là kỳ nghỉ đáng nhớ của cả nhà.

Georgina viết trên Instagram: "Người sống trọn vẹn, kẻ mơ những giấc mơ và luôn biết ơn Chúa. Đấng dẫn lối, nâng đỡ và truyền cảm hứng cho tôi".

Bài đăng ngay lập tức gây bão. Người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi với loạt bình luận như: "Cristiano đúng là người đàn ông may mắn","Gia đình trong mơ", "Ôi Chúa ơi, cô ấy đúng là nữ thần", "Điều quan trọng nhất luôn là gia đình, yêu cô nàng".

Sang năm 2026 sẽ là cột mốc lớn khi Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha hướng đến World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico. Anh quyết tâm đăng quang ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Sau cúp thế giới, CR7 sẽ tổ chức lễ cưới với Georgina. Địa điểm được chọn là nhà thờ chính tòa Funchal cổ kính bậc nhất quê hương Ronaldo, được khánh thành năm 1514.

Ronaldo và Georgina quen nhau năm 2016 khi cô làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha. Hai người có hai con chung, cùng 3 người con riêng của Ronaldo nhờ phương pháp mang thai hộ.