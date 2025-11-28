Dàn 'bom tấn' ở Saudi Arabia bị chê không đáng một xu

Cựu Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia, Hoàng tử Abdullah bin Mosaad, khẳng định Cristiano Ronaldo là ngoại binh duy nhất ở Saudi Pro League xứng đáng với mức lương khổng lồ.

Chỉ duy nhất Ronaldo được khen là "đáng đồng tiền bát gạo".

Ronaldo hưởng thu nhập khoảng 178 triệu bảng/năm, sau khi ký hợp đồng mới 2 năm với Al-Nassr hồi hè. Đây cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử, với tổng giá trị tối thiểu 492 triệu bảng, gồm tiền thưởng và cả quyền sở hữu cổ phần CLB.

Hoàng tử Abdullah giữ chức Bộ trưởng Thể thao giai đoạn 2014-2017, trước thời điểm Saudi Arabia bơm tiền ồ ạt để chiêu mộ sao lớn. Ông khẳng định Ronaldo xứng đáng từng đồng nhờ sức hút toàn cầu mà anh mang lại. Tuy nhiên, Hoàng tử Abdullah thẳng thừng đánh giá: "Nhiều ngoại binh khác được trả vượt xa giá trị thực của họ".

Trong mắt giới chuyên môn, Saudi Pro League đang trở thành "trạm dừng chân trước khi giải nghệ", khi nhiều ngôi sao lớn tìm đến để tối đa hóa thu nhập. Dàn tên tuổi cập bến Saudi Arabia năm 2023 gồm Neymar, Karim Benzema, Roberto Firmino, Sadio Mane, N’Golo Kante, Jordan Henderson và Aymeric Laporte.

Neymar gây thất vọng lớn ở Saudi Arabia.

Neymar từng nhận mức lương khoảng 129 triệu bảng mỗi năm trong hai mùa khoác áo Al-Hilal trước khi trở về Santos. Trong khi đó, Benzema, Firmino và Mane vẫn ở lại Saudi, còn Henderson chỉ trải qua vài tháng ngắn ngủi trước khi trở lại châu Âu thi đấu.

Xu hướng ngày càng trẻ hóa cũng xuất hiện khi các cầu thủ như Kingsley Coman, Ivan Toney (cùng 29 tuổi), Joao Felix (26), Theo Hernandez (27) và tài năng 21 tuổi Jhon Duran đều chọn Saudi Arabia chơi bóng.

Tuy nhiên, Hoàng tử Abdullah cảnh báo làn sóng ngoại binh đang làm thui chột cơ hội phát triển của cầu thủ nội, đặc biệt khi Saudi Arabia chuẩn bị đăng cai World Cup 2034. Ông tuyên bố các tuyển thủ bản địa đang dần bị biến thành vai phụ trong sân chơi của chính họ.

Vị cựu Bộ trưởng đề xuất giảm hạn ngạch ngoại binh từ 8 xuống 7, tăng mạnh đầu tư cho hệ thống đào tạo trẻ và thuê các HLV hàng đầu cho những đội trẻ.