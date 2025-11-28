FIFA có thể bị kiện vì giảm án cho Ronaldo

FIFA đối mặt với nguy cơ bị kiện tụng sau quyết định giảm án treo giò cho Cristiano Ronaldo để anh có thể chơi tại World Cup 2026.

Án phạt treo giò dành cho Ronaldo gây bão dư luận.

FIFA treo giò Ronaldo 3 trận vì tấm thẻ đỏ sau pha giật cùi chỏ vào đối thủ ở trận thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 13/11. Tuy nhiên, 2 trong số đó là án treo.

Cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới giải thích quyết định nhẹ tay với Ronaldo xuất phát từ việc siêu sao người Bồ Đào Nha luôn duy trì hình ảnh trong sạch ở cấp đội tuyển, và đây là lần đầu tiên anh nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Quyết định trên khơi mào tranh cãi lớn. Theo The Athletic, các đối thủ tiềm năng của Bồ Đào Nha cân nhắc khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để khôi phục án treo giò đầy đủ 3 trận.

Động thái hiếm thấy, nhưng phản ánh mức độ cạnh tranh khốc liệt ở World Cup 2026 và nhu cầu đòi hỏi tính công bằng trong môn thể thao vua. Đặc biệt, FIFA từ lâu nhận nhiều chỉ trích vì ưu ái cho nhiều người nổi tiếng. Điều này có thể dẫn đến "cơn bão pháp lý" khi chỉ còn 6 tháng nữa là giải đấu lớn nhất hành tinh khởi tranh.

Trong trận vòng loại World Cup 2026 giữa CH Ireland và Bồ Đào Nha, Ronaldo bị đuổi vì dùng khuỷu tay thúc vào hậu vệ đối thủ khi tranh chấp.

Hành động được coi là "bạo lực nghiêm trọng", với án tối thiểu 3 trận cho các hành vi tấn công như đấm, đá, cắn hoặc dùng khuỷu tay. Đây là cơ sở để các đối thủ tiềm năng của Bồ Đào Nha kiện FIFA lên CAS.

Trong cùng tháng 11, FIFA thậm chí áp dụng án đầy đủ 3 trận cho cầu thủ Armenia và Burundi vì hành vi tấn công ở vòng loại World Cup, mà không có thử thách. Điều này làm dấy lên nghi vấn về sự công bằng.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.