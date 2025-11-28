Phản ứng của Ronaldo khi Bồ Đào Nha lần đầu vô địch World Cup U17

Rạng sáng 28/11, U17 Bồ Đào Nha đánh bại Áo 1-0 ở chung kết giải trẻ thế giới tại Qatar.

"Những người khổng lồ bước lên đỉnh thế giới", Cristiano Ronaldo đăng bài chúc mừng lứa cầu thủ trẻ của Bồ Đào Nha sau khi đăng quang World Cup 2025.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Bồ Đào Nha giành chức vô địch U17 thế giới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bóng đá trẻ của quốc gia nằm ở bán đảo Iberia.

Bàn thắng duy nhất của trận chung kết được ghi ở phút 32 bởi Anisio Cabral, tiền đạo trẻ thuộc biên chế Benfica. Cabral thoát xuống nhận đường chuyền ngang rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Đây là pha lập công thứ 7 của Cabral tại giải, chỉ kém một bàn so với vua phá lưới Johannes Moser của Áo, người đồng thời nhận Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải.

Dưới bầu không khí cuồng nhiệt tại Doha, các cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha trình diễn lối chơi kỷ luật, chắc chắn và thể hiện bản lĩnh trong những thời điểm quyết định để bảo vệ thành công lợi thế mong manh. Chiếc cúp vô địch được đội trưởng Rafael Quintas nâng cao, khép lại một chiến dịch hoàn hảo cho "Seleccao U17".

Hè năm sau, Ronaldo cũng bước vào kỳ World Cup mà anh khẳng định là cuối cùng trong sự nghiệp. Trong những bài phỏng vấn trước đây, tiền đạo sinh năm 1985 từng tuyên bố sẽ giải nghệ ngay sau khi tuyển quốc gia Bồ Đào Nha bước lên đỉnh thế giới.