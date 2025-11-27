FIFA bẻ cong luật vì Ronaldo?

Ronaldo được “mở đường” dự World Cup, nhưng cái giá là nghi ngờ về sự liêm chính của FIFA và khả năng bùng nổ một vụ kiện chưa từng có.

Quyết định đình chỉ phần còn lại trong án treo giò của Cristiano Ronaldo không chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi trong lịch sử kỷ luật của FIFA. Nó mở ra một cuộc tranh luận lớn hơn: ở World Cup, liệu luật lệ có được áp dụng một cách bình đẳng, hay đôi khi chúng vẫn uốn theo cái bóng của những siêu sao?

Ronaldo, 40 tuổi, bị truất quyền thi đấu vì thúc cùi chỏ Dara O’Shea trong trận gặp Ireland tại vòng loại World Cup. Theo quy định, một hành vi mang tính tấn công như vậy thường kéo án treo giò tối thiểu ba trận. CR7 ngồi ngoài đúng một trận, tại cuộc dạo chơi 9-1 trước Armenia của Bồ Đào Nha. Nhưng hai trận còn lại, vốn là phần quan trọng của án phạt, lại được FIFA tạm đình chỉ trong một năm “thử thách”.

Với quyết định ấy, Ronaldo thoải mái bước vào hai trận mở màn World Cup 2026. Và đó chính là điểm khiến không ít đội tuyển cảm thấy bất công.

Vấn đề không chỉ nằm ở Ronaldo. Nó nằm ở nguyên tắc. Nếu một cầu thủ bình thường phạm lỗi tương tự, rất khó có chuyện án phạt bị “treo” một cách thuận lợi như thế.

Điều này khiến một số đội tuyển, đặc biệt là những đội có khả năng nằm chung bảng với Bồ Đào Nha, cân nhắc đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Nếu họ làm vậy, đây có thể trở thành một vụ kiện mẫu liên quan đến việc thực thi kỷ luật ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ronaldo vẫn là thỏi nam châm thu hút sự chú ý.

Một khiếu nại lên CAS phải chứng minh rằng đội đó bị ảnh hưởng trực tiếp. Nghĩa là họ phải lý giải được rằng việc Ronaldo ra sân sẽ làm giảm khả năng đi tiếp của họ.

Điều này không hề đơn giản. Nhưng nó cũng không hoàn toàn vô lý. Ronaldo dù đã 40 tuổi vẫn ghi năm bàn ở vòng loại và vẫn là mối đe dọa thực sự trong mọi trận đấu.

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất nằm ở chính cấu trúc kỷ luật của FIFA. Quy trình tại đây mang tính tùy nghi rất cao. Khi FIFA viện dẫn Điều 27, điều cho phép đình chỉ một phần án phạt, họ mở một cánh cửa khó bị khép lại bằng lý lẽ pháp lý. Bởi nếu FIFA chứng minh được rằng hội đồng kỷ luật của họ “hoàn toàn độc lập”, họ có thể bảo vệ quyết định này mà không phải giải trình quá sâu vào động cơ.

Tuy nhiên, tính hợp pháp không phải lúc nào cũng đi đôi với tính chính đáng. Và đó là điểm khiến dư luận bức xúc. Ronaldo vừa xuất hiện ở Nhà Trắng với tư cách khách mời của Tổng thống Donald Trump. Thời điểm và hoàn cảnh này khiến nhiều người đặt câu hỏi: FIFA có chịu ảnh hưởng, dù là vô hình, từ sức nặng chính trị hay sức hút thương mại của một trong những ngôi sao lớn nhất kỷ nguyên hiện đại?

Sự so sánh được đặt ra ngay lập tức. Có bao nhiêu cầu thủ từng bị treo giò ba trận vì hành vi bạo lực? Bao nhiêu người trong số họ được giảm án theo cách này? Và bao nhiêu đội tuyển khác đang chịu thiệt thòi vì cầu thủ của họ phải thi hành án phạt tới nơi tới chốn?

Có Ronaldo, mọi thứ đều rất khác.

World Cup không chỉ là cuộc chơi của những đội mạnh. Nó là sân khấu của công bằng, nơi mọi đội tuyển đều được đối xử như nhau. Bất kỳ quyết định đặc biệt nào cũng tạo ra tiền lệ. Và tiền lệ này, nếu không được giải thích rõ ràng, sẽ trở thành vết nứt trong niềm tin vào sự liêm chính của FIFA.

Ronaldo luôn có sức ảnh hưởng lớn. Nhưng khi ảnh hưởng của một cá nhân vượt quá nguyên tắc chung, bóng đá dễ dàng đánh mất sự cân bằng vốn là nền tảng của nó.

FIFA có thể đúng về mặt thủ tục. Nhưng bài kiểm tra khó nhất không nằm ở bộ luật kỷ luật. Nó nằm ở câu hỏi mà người hâm mộ đang đặt ra: trong một World Cup được mở rộng, phức tạp và đầy toan tính, liệu công bằng có còn là ưu tiên tuyệt đối?

Câu trả lời sẽ không đến từ Ronaldo, cũng không đến từ CAS. Nó sẽ đến từ chính FIFA – trong cách họ xử lý sự phản ứng đang ngày càng lớn xung quanh quyết định gây tranh cãi nhất trước thềm World Cup 2026.