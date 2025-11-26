Tuyển Argentina dậy sóng vì án phạt của Ronaldo

Tuyển Argentina hy vọng FIFA sẽ đưa ra án phạt với Nicolas Otamendi tương tự như Cristiano Ronaldo.

Án phạt treo giò dành cho Ronaldo từ FIFA đang gây bão dư luận.

Theo The Athletic, FIFA sẽ treo giò Cristiano Ronaldo 3 trận vì tấm thẻ đỏ sau pha giật cùi chỏ vào đối thủ ở trận thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 13/11. Tuy nhiên, 2 trong số đó là "án treo".

FIFA giải thích quyết định nhẹ tay với Ronaldo xuất phát từ việc siêu sao người Bồ Đào Nha luôn duy trì hình ảnh trong sạch ở cấp độ đội tuyển, và đây là lần đầu tiên anh nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, lý do này không đủ để ngăn làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Cùng thời điểm, tuyển Argentina tin rằng nếu FIFA nương tay với Ronaldo, họ có khả năng phải giảm nhẹ án treo giò 3 trận cho trung vệ Nicolas Otamendi.

Nếu điều này xảy ra, Otamendi sẽ kịp trở lại ngay từ trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026. Bởi vào tháng 3/2026, Argentina sẽ chơi trận Siêu cúp Liên lục địa với Tây Ban Nha, và Otamendi sẽ thụ án treo giò ở trận này.

Otamendi nhận thẻ đỏ ở trận đấu hồi tháng 9 và nguy cơ bị treo giò 3 trận.

Án phạt của Otamendi xuất phát từ chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong trận Argentina thua 0-1 trước Ecuador tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ hồi tháng 9 vừa qua.

Theo quy định hiện hành, cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì hành vi bạo lực sẽ bị treo giò tự động 3 trận ở cấp tuyển rong các trận chính thức. Tuy nhiên, giới chức và ban huấn luyện tuyển Argentina tỏ ra rất lạc quan. Họ tin rằng sau khi FIFA nương tay với Ronaldo, tổ chức này phải giảm án cho Otamendi để tránh làm dư luận phẫn nộ.

Khi đó, viễn cảnh Otamendi được xóa án hoặc giảm xuống còn 1 trận là rất cao. Nếu thành công, nhà vô địch thế giới sẽ có đầy đủ lực lượng ở hàng thủ ngay từ trận mở màn vòng bảng World Cup 2026.