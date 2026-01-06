Báo Jordan cảnh báo về sức mạnh của U23 Việt Nam

Trước giờ bóng lăn ở bảng A U23 châu Á 2026, báo chí Jordan mô tả cuộc đối đầu với U23 Việt Nam là bài kiểm tra không dễ cho đội bóng trẻ của họ.

U23 Việt Nam sắp chạm trán U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2026.

Trên phiên bản tiếng Ả Rập, Al Jazeera dành riêng một bài để thông tin về trận mở màn giữa Jordan và Việt Nam. Tờ báo lớn của khu vực Trung Đông gọi đây là “cuộc chạm trán đáng chú ý của bảng A”, đồng thời nhấn mạnh Jordan sẽ phải khởi đầu giải đấu bằng một thử thách khó chịu, thay vì một đối thủ dễ thở.

Không khí thận trọng cũng xuất hiện trên các nền tảng truyền thông của bóng đá Jordan. Fanpage Al Neshama, trang theo dõi sát đội tuyển quốc gia Jordan, đăng tải thông điệp bằng tiếng Ả Rập trước giờ thi đấu: U23 Jordan sẽ ra sân trong trang phục trắng và “đã sẵn sàng với sự tập trung cao nhất” cho trận gặp Việt Nam. Dòng trạng thái ngắn gọn, nhưng cho thấy đội bóng Tây Á không coi đây là trận đấu mang tính thủ tục.

Trong các bản tin tổng hợp về U23 Jordan, nhiều trang tiếng Anh dẫn lại đánh giá từ báo Al-Ghad cho rằng đội bóng trẻ nước này đang có lực lượng “rất đáng gờm”, nhờ sự kết hợp giữa các cầu thủ từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia và nhóm gương mặt trẻ vừa trải qua loạt trận giao hữu chất lượng với Uzbekistan, Nhật Bản.

Tuy nhiên, cùng với sự tự tin, truyền thông Jordan cũng dành sự tôn trọng nhất định cho U23 Việt Nam. Một số bài viết tiếng Ả Rập nhắc tới việc Việt Nam đã liên tục xuất hiện ở các vòng chung kết châu lục trong nhiều năm gần đây, và không còn là đối thủ bị xem nhẹ ở cấp độ trẻ.

Trên Al Jazeera, phần nhận định ngắn gọn nhưng rõ ràng: trận Jordan - Việt Nam không chỉ quyết định lợi thế sớm ở bảng A, mà còn có thể định hình cục diện cuộc đua vào tứ kết. Trong bối cảnh bảng đấu còn Saudi Arabia và Kyrgyzstan, một cú sảy chân ngay trận mở màn có thể khiến mọi toan tính đổ vỡ.

Từ những gì báo chí Jordan thể hiện, có thể thấy họ không nhìn U23 Việt Nam bằng ánh mắt cũ. Sự dè dặt trong cách dùng từ, cùng loạt thông điệp “tập trung tối đa”, cho thấy Jordan xem đây là đối thủ ngang tầm, chứ không phải bậc thang để lấy đà.

Với U23 Việt Nam, việc được truyền thông đối phương đánh giá cao là tín hiệu tích cực. Nhưng đó cũng là lời nhắc nhở: trước một Jordan đang mang theo kỳ vọng lớn từ quê nhà, trận ra quân sẽ là phép thử thực sự cho tham vọng đi sâu tại VCK U23 châu Á 2026.