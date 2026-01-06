Giờ là lúc U23 Việt Nam thử tài ở biển lớn

U23 Việt Nam đã thống trị khu vực, nhưng chỉ khi đứng vững trước Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia, giấc mơ World Cup mới có cơ sở.

Cú đúp vô địch đưa U23 Việt Nam lên hàng "đỉnh của chóp" ở Đông Nam Á. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là vua trẻ vùng trũng. Giờ là lúc, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải chứng tỏ, có đủ năng lực để bơi ở biển lớn châu Á để ươm mầm cho những giấc mộng cao sang hơn.

Trong cuộc gặp gỡ các đội tuyển Việt Nam trước khi lên đường tham dự SEA Games 33, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bày tỏ muốn có ước mơ lớn, cụ thể là sân chơi thế giới, thì phải thể hiện được tài năng ở châu Á.

Đó mới là sân chơi để “thẩm định” năng lực đích thực của các cầu thủ Việt Nam có đủ sức để biến giấc mơ thế giới thành hiện thực hay không. Nhắc lại lời tâm tư ấy của lãnh đạo VFF để hướng đến U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026 với con mắt đánh giá để qua đó, có cái nhìn về tương lai cho đội tuyển Việt Nam.

Thực ra, U23 Việt Nam khẳng định được vị trí số một của Đông Nam Á. Ở đó, Đình Bắc và đồng đội không chỉ một mà đã 2 lần ngự trị trên đỉnh cao của khu vực, là giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Không chỉ là sự vững chãi về chuyên môn, U23 Việt Nam thể hiện một tinh thần thép để đứng vững trước những khó khăn và thức thách rất lớn. Cho rằng thế là bởi, đoàn quân của ông Kim đã tiến thẳng vào chung kết và đối đầu với 2 đối thủ xứng tầm để khẳng định “vua trẻ” Đông Nam Á là U23 Indonesia và U22 Thái Lan.

Cả 2 trận đấu chung kết này đều diễn ra trên sân đối phương, vốn được ví như “chảo lửa” mà sự cuồng nhiệt của khán giả đối phương cũng đủ làm lung lạc tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam chứ chưa nói đến chuyên môn. Ấy thế nhưng, các học trò của ông Kim đã thể hiện bản lĩnh thi đấu mạnh mẽ để buộc cả 2 đối thủ phải cúi đầu thừa nhận thất bại.

Thầy trò Kim Sang-sik liên tiếp gặt hái thành công trong khu vực.

Tuy nhiên, bóng đá Đông Nam Á luôn bị coi là “vùng trũng” của châu Á nên danh hiệu “vua trẻ khu vực” của U23 Việt Nam chưa hẳn đem đến sự nể trọng, đặt đoàn quân của ông Kim vào nhóm các đội bóng hàng đầu của châu Á.

Muốn được các đối thủ châu Á thực sự nể trọng, Đình Bắc, Khuất Văn Khang và các đồng đội phải chứng minh rằng họ đã đủ tầm để bước ra “biển lớn”, bởi Đông Nam Á giờ đây đã trở nên quá chật hẹp. Những đối thủ tại vòng bảng như U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và đặc biệt là chủ nhà U23 Saudi Arabia đều là “thuốc thử” đủ nặng để kiểm chứng năng lực thật sự của thầy trò HLV Kim, qua đó tạo nền tảng niềm tin cho hành trình chinh phục sân chơi trẻ châu lục.

Một khi U23 Việt Nam thể hiện được sự tin, chuyên môn cao trước các đối thủ có đẳng cấp vượt trội so với các đội ở Đông Nam Á, giấc mơ World Cup (2030) của ĐT Việt Nam có cơ sở để hy vọng được biến thành hiện thực.