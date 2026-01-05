HLV Kim Sang-sik không để U23 Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng

HLV Kim Sang-sik yêu cầu các cầu thủ U23 Việt Nam không nhắc quá nhiều đến 2 chức vô địch khu vực vừa qua để hướng tới những mục tiêu cụ thể ở VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng trận ra quân gặp U23 Jordan vào chiều 6/1. Trước khi bước vào sân chơi châu lục, những ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Tuy nhiên, trước những thành công liên tiếp, HLV Kim Sang-sik không muốn các học trò “ngủ quên trên chiến thắng”.

Trong buổi họp báo trước trận, ông nhấn mạnh: “Các cầu thủ vô địch SEA Games, nhưng tôi luôn nhắc họ không được tự mãn. Chúng tôi phải khiêm tốn với những gì đã đạt được, để hướng tới những kết quả tốt hơn trong tương lai. Tôi dặn các cầu thủ phải tự tin ở trận đấu ngày mai, thể hiện tinh thần Việt Nam trên sân”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục: “U23 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games, đó là động lực rất lớn để hướng tới giải đấu này. Tôi và toàn đội muốn tạo ra dấu ấn tại U23 châu Á. Jordan và Kyrgyzstan hay Saudi Arabia đều là những đội bóng mạnh, có thể trạng tốt. Nếu so sánh với Việt Nam hay các đội Đông Nam Á, họ là thử thách lớn trên con đường vào tứ kết”.

Khi được hỏi về áp lực thành tích, đặc biệt là sự so sánh với người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik tỏ ra khá thoải mái. Ông thừa nhận HLV Park đã làm rất tốt công việc của mình với cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh ông tin tưởng vào tập thể hiện tại sau SEA Games.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026.

Cùng tham dự họp báo, trung vệ Phạm Lý Đức thể hiện sự tự tin nhưng cũng thận trọng. “Các đội tham dự giải đều rất mạnh, nhưng U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt. Với chất lượng đội hình hiện tại, tôi tự tin khi bước vào từng trận đấu. Toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần như một trận chung kết và tập trung cho từng trận một”, Lý Đức chia sẻ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Omar Najhi của U23 Jordan dành nhiều lời khen cho U23 Việt Nam. Ông khẳng định đây là giải đấu quan trọng với đội bóng của mình và toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với mục tiêu giành kết quả tốt ngay từ trận ra quân. Nhà cầm quân này cho biết đã theo dõi U23 Việt Nam thi đấu trong năm vừa qua và đánh giá cao sự tiến bộ rõ rệt.

“Họ là đội bóng mạnh, có chất lượng, sở hữu lối chơi hiện đại và vừa vô địch các giải đấu trong khu vực. Tôi ấn tượng với số 7 và số 11 (Đình Bắc và Văn Khang), những cầu thủ nhanh nhạy và nguy hiểm. Chúng tôi cần tìm cách ngăn chặn sức mạnh của họ”, HLV Najhi nói.

Theo HLV U23 Jordan, U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang vận hành rất tốt, tạo ra nhiều cơ hội và thể hiện diện mạo hiện đại. Trận ra quân vì thế không chỉ là màn so tài về chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho U23 Việt Nam trên con đường chinh phục sân chơi châu lục.