Án phạt của Ronaldo gây phẫn nộ

Án phạt treo giò một trận dành cho Cristiano Ronaldo từ FIFA đang gây bão dư luận.

Ronaldo chỉ chịu án phạt tối thiểu. Ảnh: Reuters.

Nhiều người hâm mộ cáo buộc FIFA “bẻ luật” để đảm bảo đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha có thể góp mặt ngay từ trận mở màn World Cup 2026.

FIFA giải thích quyết định nhẹ tay với Ronaldo xuất phát từ việc siêu sao người Bồ Đào Nha luôn duy trì hình ảnh trong sạch ở cấp độ đội tuyển, và đây là lần đầu tiên anh nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, lý do này không đủ để ngăn làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Một tài khoản viết trên X: "Bao nhiêu cầu thủ từng bỏ lỡ những trận đấu lớn vì án treo giò, còn trường hợp này thì làm trò hề". CĐV khác bức xúc: “FIFA bẻ luật để Ronaldo đá World Cup. Anh ta tấn công đối thủ và phải bị phạt đúng theo tiền lệ".

Trong khi đó, một fan mỉa mai yếu tố thương mại: “FIFA biết Ronaldo mang lại tiền. Không có anh ta trong trận mở màn, họ mất doanh thu. Nếu đây là cầu thủ đến từ Scotland hoặc đội nhỏ nào đó, chắc chắn bị treo 3 trận".

Một số người dùng khác thậm chí công kích mạnh mẽ hơn, cho rằng phán quyết là “vô lý” và “xấu hổ”. Có người còn hài hước cho rằng việc Ronaldo được đá World Cup 2026 lại là bất lợi cho Bồ Đào Nha.

Về phần mình, CR7 từng tiết lộ World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng anh góp mặt. Dù vậy, Ronaldo khẳng định di sản sự nghiệp của anh không phụ thuộc vào việc có vô địch World Cup hay không.

Siêu phẩm của Ronaldo Cristiano Ronaldo thực hiện cú ngả bàn đèn mẫu mực, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej thuộc vòng 9 Saudi Pro League rạng sáng 24/11.