Capello phơi bày điểm yếu chí tử của Real Madrid

Fabio Capello không phải mẫu người thích làm hài lòng đám đông. Trong cuộc trò chuyện tại Dubai, ông nói về Real Madrid bằng giọng điệu của một người từng đứng trên đỉnh cao cùng đội bóng này, nhưng giờ nhìn họ với ánh mắt lo lắng.

Mbappe, Vinicius không phải vấn đề

Theo Capello, vấn đề lớn nhất của Real không nằm ở Kylian Mbappe hay Vinicius Jr, mà ở khoảng trống nơi tuyến giữa. “Real Madrid không còn hàng tiền vệ chất lượng như trước. Đó từng là sức mạnh suốt nhiều năm”, Capello kết luận ngắn gọn. Chỉ một câu, nhưng chạm đúng huyệt.

Nhìn lại quá khứ gần, thật khó tìm thấy thời kỳ nào mà Real Madrid thiếu những bộ não ở trung tuyến. Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro từng tạo nên một tam giác gần như hoàn hảo. Họ giữ nhịp, thoát pressing, chọn thời điểm tung đòn.

Đó là lý do Real Madrid có thể vô địch Champions League ngay cả khi hàng công không ở phong độ đỉnh cao. Bây giờ, khi ba trụ cột ấy đã rời sân khấu, Real Madrid vẫn có nhiều tài năng, nhưng thiếu người dẫn dắt.

Capello không trách HLV Xabi Alonso. Ông chỉ nhắc nhở: “Phải làm rượu từ nho mình có. Không có nho champagne thì đừng mơ làm champagne”.

Fabio Capello không nói nhiều về chiến thuật phức tạp, ông chỉ ra thẳng điều Real Madrid đang thiếu: một hàng tiền vệ đủ chất lượng để nâng đỡ những ngôi sao phía trên.

Real Madrid dưới thời Xabi Alonso muốn chơi thứ bóng đá hiện đại, pressing cao, kiểm soát không gian. Nhưng đội hình hiện tại không được xây dựng cho điều đó.

Những ngôi sao của họ chưa bao giờ pressing và sẽ không bắt đầu bây giờ, Capello nói thẳng. Dưới thời Ancelotti cũng vậy, và giờ cũng thế.

Đó là một thực tế khó chấp nhận với người hâm mộ, nhưng lại rất quen thuộc với các HLV. Bạn không thể ép một cầu thủ chơi thứ bóng đá họ không tin tưởng.

Mbappe, Vinicius hay Bellingham đều có thể hủy diệt đối thủ khi có bóng, nhưng khi không có bóng, họ không phải những cỗ máy phòng ngự. Nếu hai, ba cầu thủ như vậy cùng xuất hiện, toàn bộ hệ thống sẽ chao đảo.

Real Madrid cần kỷ luật

Capello cho rằng pressing không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là vị trí đứng. Đội bóng cần được sắp xếp tốt để bù đắp cho những ai không chịu làm phần việc phòng ngự.

Đó cũng là cách ông từng vận hành những đội bóng đầy sao. Kỷ luật không phải để bóp nghẹt thiên tài, mà để tạo không gian cho họ tỏa sáng.

Vinicius từng tạo ra những rắc rối cho Real Madrid.

Vụ việc Vinicius là minh chứng. Capello ủng hộ Xabi Alonso, nhưng cũng nhấn mạnh rằng phòng thay đồ là nơi giải quyết mọi thứ. Vinicius cần xin lỗi đồng đội bị thay ra, chứ không phải tranh cãi trước hàng vạn khán giả.

Trong phòng thay đồ, tôn trọng là nền móng. Một ngôi sao thiếu tôn trọng đồng đội có thể phá vỡ cả tập thể.

Ở chiều ngược lại, Capello dành nhiều lời khen cho PSG của Luis Enrique. Theo ông, thành công của PSG không đến từ siêu sao, mà từ hàng tiền vệ chất lượng cao. Những cầu thủ ấy biết đứng vị trí, giàu cá tính, không sợ hãi.

Khi bạn có tuyến giữa như thế, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bạn phòng ngự tốt hơn và tấn công cũng sắc bén hơn.

Sự so sánh ấy khiến Real Madrid càng lộ rõ khoảng trống. Họ có Mbappe ghi hàng chục bàn, nhưng không có bộ não điều khiển nhịp độ. Modric vẫn xuất sắc ở tuổi 40 tại Milan, nhưng ở Bernabeu, khoảng trống mà anh để lại vẫn chưa được lấp đầy.

Capello kết luận rằng trong bóng đá hiện đại, thủ môn và hàng tiền vệ là hai trụ cột. Chúng quyết định cách đội bóng tồn tại trước áp lực. Không có chúng, bạn chỉ có thể chuyền ngang hoặc chuyền về, không thể tạo khác biệt.

Đó là lời cảnh báo dành cho Real Madrid. Những ngôi sao của họ sẽ không thay đổi bản chất. Xabi Alonso cũng không thể biến nước thành rượu. Nếu muốn trở lại đỉnh cao, Real không cần thêm hào quang, họ cần tìm lại trái tim đã mất ở tuyến giữa.