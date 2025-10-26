Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU sẽ lại là thế lực của Premier League

  Chủ nhật, 26/10/2025 10:24 (GMT+7)
Cựu cầu thủ và chuyên gia bóng đá Jamie Redknapp bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Manchester United, khẳng định rằng đội bóng này có thể trở lại vị thế trước kia.

MU thăng hoa trở lại.

Manchester United hồi sinh mạnh mẽ sau chiến thắng 4-2 trước Brighton ở vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10. Cựu cầu thủ tuyển Anh, Jamie Redknapp, đánh giá: "Manchester United sẽ trở lại là một thế lực lớn nếu tiếp tục chơi như vậy. Tất nhiên, họ cần duy trì phong độ ổn định này".

Chiến thắng trên sân nhà trước Brighton vừa qua giúp MU vươn lên thứ 4 với 16 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Theo Redknapp, Manchester United đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của những người đứng đầu như Sir Jim Ratcliffe, người mang đến những thay đổi tích cực về mặt quản lý, cơ sở vật chất và chiến lược chuyển nhượng.

"Đây mới là Manchester United mà người ta muốn thấy", Redknapp nhấn mạnh. "Sự tiến bộ của họ được thể hiện qua những chiến thắng gần đây, những bản hợp đồng mang tính chiến lược đã tăng cường sức mạnh đội hình. Tại sao họ không thể mơ về top 4 mùa này? Nếu trở lại Champions League mùa tới, Manchester United sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế".

Chiến thắng trước Brighton là lần đầu tiên trong năm 2025, Manchester United ghi 4 bàn ở một trận đấu Ngoại hạng Anh. Và đây cũng là lần đầu kể từ tháng 2/2024, "Quỷ đỏ" mới thắng ba trận liên tiếp tại Premier League Các tân binh trên hàng công cùng tỏa sáng, trong đó Mbeumo lập cú đúp, Cunha ghi một bàn còn Benjamin Sesko cũng góp một đường kiến tạo.

