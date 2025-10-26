Rashford gây chú ý trong chiến thắng của MU

Báo chí Anh cho rằng tiền đạo Marcus Rashford mở điện thoại để xem trận thắng của MU trước Brighton tại vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10.

Hôm 25/10, Rashford cùng các đồng đội tại Barcelona hạ cánh xuống Madrid để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Real Madrid tại sân Santiago Bernabeu đêm 26/10.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, chân sút 27 tuổi xuất hiện trong bộ đồ thể thao của Barca, trùm mũ kín đầu và chăm chú theo dõi một trận bóng trên điện thoại. Người hâm mộ nhanh chóng khẳng định rằng anh đang xem trận MU thắng Brighton 4-2 tại Old Trafford.

Rashford được cho là đang xem MU thi đấu.

Nhiều cổ động viên lập tức phản ứng khi chứng kiến hình ảnh này. Một tài khoản viết: “Rashford được nhìn thấy xem trận đấu của MU khi đang chuẩn bị cho Siêu kinh điển". Một người khác bình luận: “Cậu ấy mãi hướng về MU". Trong khi đó, một fan khác khẳng định: “Một khi đã là 'Quỷ đỏ' thì mãi mãi là 'Quỷ đỏ'”.

The Sun nhận định nếu Rashford thực sự theo dõi trận đấu vừa qua, anh hẳn đã chứng kiến một màn trình diễn mãn nhãn từ đội bóng cũ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, MU nhanh chóng vươn lên dẫn 3-0 nhờ các pha lập công của Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo.

Dù Brighton vùng lên với hai bàn rút ngắn của Danny Welbeck và Charalampos Kostoulas, Mbeumo vẫn kịp thời hoàn tất cú đúp ở phút 90+7, qua đó ấn định chiến thắng 4-2. Kết quả này giúp “Quỷ đỏ” có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và vươn lên top 4 Premier League.

