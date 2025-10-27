Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú sốc với Arsenal

  • Thứ hai, 27/10/2025 09:25 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Đêm 26/10, Arsenal đón tin không vui về mặt lực lượng khi 3 cầu thủ dính chấn thương sau chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace thuộc vòng 9 Premier League.

Arsenal tổn thất lực lượng sau trận thắng Palace.

Trên sân Emirates, Arsenal thắng sít sao 1-0 trước Crystal Palace khi Eberechi Eze ghi bàn khiến đội bóng cũ ôm hận. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng bị phủ bóng bởi tin xấu chấn thương. Declan Rice, William Saliba và Riccardo Calafiori đều phải rời sân vì gặp vấn đề sức khỏe.

HLV Mikel Arteta chia sẻ sau trận: "Saliba cảm thấy đau sau một pha va chạm. Rice cũng tương tự. Calafiori cũng vậy. Tôi không rõ chính xác mức độ chấn thương, nhưng họ đều bị đau sau những pha va chạm trên sân".

Rice trước đó gặp vấn đề ở lưng, lần này bị đau ở vùng chân phải và phải rời sân 8 phút trước khi hết giờ. Saliba rời sân ngay giữa hiệp 1, trong khi Calafiori cũng gặp vấn đề tương tự. Cả ba đều là trụ cột và góp mặt liên tục trong đội hình "Pháo thủ" mùa này.

Arteta cũng cập nhật tình hình các ngôi sao khác: "Martinelli ổn. Saka bị ốm, chưa tập luyện nên chúng tôi chưa biết cậu ấy có ra sân được không. Về Rice, chúng tôi chưa xác định rõ là đau bắp chân hay gân Achilles".

Những chấn thương đặt ra câu hỏi lớn về chiều sâu lực lượng Arsenal trong giai đoạn quan trọng sắp tới, khi các trụ cột cần duy trì phong độ để cạnh tranh ở Premier League và các đấu trường cúp, đặc biệt Champions League.

Đêm 26/10, Arsenal hạ Crystal Palace và có 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. CLB chủ sân Emirates tiếp tục đứng đầu bảng khi hơn đội bám đuổi 4 điểm.

Minh Nghi

