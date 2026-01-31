Thủ môn Cao Văn Bình bất lực trước CLB Hà Nội

Tối 31/1, thủ môn Cao Văn Bình không thể giúp Sông Lam Nghệ An (SLNA) tránh khỏi thất bại 1-3 trước CLB Hà Nội thuộc vòng 12 V.League.

Cao Văn Bình có ngày thi đấu vất vả.

Sau tiếng còi khai cuộc trên sân Vinh, Hà Nội nhanh chóng áp đặt thế trận bằng lối chơi kiểm soát và những pha lên bóng tốc độ. Dù bàn thắng sớm của Fisher ở phút thứ 2 không được công nhận vì việt vị, sức ép mà đội bóng Thủ đô tạo ra vẫn khiến hàng thủ SLNA liên tục chao đảo.

Phút 7, Hà Nội khai thông thế bế tắc. Từ quả tạt của Luiz Fernando, Fisher làm tường hợp lý để Hai Long băng lên tung cú sút căng, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Đội khách tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, trong khi SLNA loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương nhưng thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm.

Phút 26, Hà Nội nhân đôi cách biệt bằng pha phối hợp trung lộ mẫu mực. Hoàng Hên chọc khe đẹp mắt để Hùng Dũng thoát xuống dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đến ở phút 43 khi Hùng Dũng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống cao chân nguy hiểm. Dù vậy, Hà Nội vẫn giữ được lợi thế sau hiệp một khép lại với tỷ số 2-0.

SLNA tỏ ra lép vế trước đội khách.

Sau giờ nghỉ, SLNA dồn lên tìm bàn gỡ với những pha bắn phá của Olaha và Moore nhưng đều thiếu chính xác. Khi đội chủ nhà mải mê tấn công, Hà Nội tung đòn phản công sắc lẹm. Phút 61, Hai Long kiến tạo để Passira ghi bàn thứ 3 cho đội khách.

Những phút cuối trận, SLNA cầm bóng vượt trội và chủ động dâng cao đội hình, song sự áp đảo không được chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt. Trước một Hà Nội chỉ còn 10 người, đội chủ nhà bế tắc trong khâu tổ chức tấn công và thiếu những pha xử lý đủ sắc bén để tạo ra bước ngoặt.

Phải đến phút 89, SLNA mới có bàn danh dự. Sau cú sút sấm sét của Moore đưa bóng dội xà ngang, Mạnh Quỳnh nhanh chóng ập vào đá bồi, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 trước Hà Nội.

Thời gian còn lại là không đủ để SLNA làm nên bất ngờ. Với thất bại này, SLNA đứng yên ở vị trí thứ 9 trên BXH V.League với 10 điểm sau 12 trận. Trong khi đó, Hà Nội tạm thời vươn lên thứ 5 với 18 điểm.