Cao Văn Bình không áp lực khi dự bị cho Trung Kiên

Là thủ môn dự bị, chỉ ra sân ở trận cuối cùng và tỏa sáng giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 tại U23 châu Á 2026 nhưng Cao Văn Bình không hề áp lực trước phong độ và màn trình diễn ấn tượng của Trần Trung Kiên.

Thủ môn Cao Văn Bình bận rộn ký tặng người hâm mộ khi trở về từ U23 châu Á 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Trở về sau VCK U23 châu Á 2026 với dấu ấn khó quên trong trận thắng U23 Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình có những chia sẻ thẳng thắn với Tri Thức – Znews về hành trình của bản thân, áp lực cạnh tranh vị trí cũng như những bài học quý giá sau giải đấu.

- Xin chào Cao Văn Bình, năm 2025 là một năm thành công với U23 Việt Nam khi 2 lần vô địch đấu trường khu vực là U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Trước hai thành công này, HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu gì cho đội ở VCK U23 châu Á 2026 và vị trí hạng 3 chung cuộc có phải là điều bất ngờ với Cao Văn Bình và toàn đội?

- Khi đang đá SEA Games chúng tôi chỉ tập trung cho giải đấu đó, vì 1 tháng sau mới bắt đầu vào chiến dịch U23 châu Á nên chúng tôi chỉ tập luyện thôi. Tôi và toàn đội tập luyện và chuẩn bị khá kỹ cho U23 châu Á nhưng cả đội chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Việc vào bán kết là vượt chỉ tiêu. Thành tích này làm người hâm mộ rất cảm xúc, bản thân chúng tôi cũng vậy. Vì bóng đá là thế, càng tiến sâu càng gay cấn và căng thẳng.

- Trong đội hình của U23 Việt Nam, vị trí thủ môn dường như chắc suất dành cho Trung Kiên. Vậy Văn Bình có cảm thấy hụt hẫng hay hoài nghi về năng lực của bản thân không?

- Khi không được thi đấu, tôi luôn tập thêm và thể hiện mình ở sân tập để chờ đợi cơ hội, và tâm thế là không năm nay thì năm sau sẽ được bắt. Vì vậy bản thân tôi luôn luôn cố gắng.

- Vậy khi phải cạnh tranh với một thủ thành có phong độ ổn định và dày dạn kinh nghiệm hơn có khiến bạn cảm thấy áp lực?

Việc cạnh tranh với Trung Kiên không tạo cho tôi áp lực. Tôi chỉ luôn chờ cơ hội ra sân vì Kiên chơi rất tốt ở cả U23 Đông Nam Á, SEA Games và các trận đấu trước đó ở U23 châu Á. Chỉ có trận Trung Quốc, phong độ của Trung Kiên có một chút không tốt. Nhưng theo tôi cảm nhận, anh Kiên chơi rất kỷ luật, kỹ năng rất tốt và là một người rất cố gắng, khát khao.

- HLV Kim Sang-sik động viên Cao Văn Bình cũng như các cầu thủ dự bị như thế nào?

- Thầy (HLV Kim Sang-sik) luôn động viên mọi người ra sân tập phải thể hiện thật tốt để được trao cơ hội ở các trận chính thức.

- Ở trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc, Cao Văn Bình được trao cơ hội bắt chín. Bạn nhận được thông tin khi nào, cảm xúc lần đầu tiên được bắt chính ở giải đấu cấp châu lục ra sao?

- Khi chúng tôi đến sân thi đấu và vào phòng thay đồ để chuẩn bị ra khởi động, thầy thông báo đội hình. Nghĩa là tôi chỉ biết mình sẽ bắt chính trước 2 tiếng ra sân. Thú thực, tôi hơi hồi hộp ở phòng thay đồ. Nhưng lúc ra sân thì tôi lại khá tự tin và khát khao chiến đấu vì cơ hội này không dễ đến.

Cao Văn Bình chia sẻ rằng việc cạnh tranh Trung Kiên giúp anh nỗ lực hơn khi chờ đợi cơ hội đến với mình. Ảnh: Minh Chiến.

- Trong trận đấu đó, Văn Bình xuất sắc cản phá cú sút của đối phương giúp đội giành chiến thắng. Cao Văn Bình bật mí một chút về những chỉ đạo của BHL cho loạt sút luân lưu?

- Trong các buổi tập chúng tôi thường tập sút penalty. Đội có bộ phận kỹ thuật thường phân tích trước đối thủ nên chúng tôi chuẩn bị rất kỹ. Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, khi phân tích băng hình, tôi thấy đối thủ không sút nhiều nên cũng không nghĩ gì, lúc đó BHL chỉ động viên và tự bắt theo phản xạ.

- Việc U23 Hàn Quốc chỉ sút bóng về 1 hướng có nằm trong tính toán của BHL?

- Việc đội bạn chỉ sút 1 bên không nằm trong tính toán của đội. Tôi chỉ nghĩ rằng vào trận là tập trung và chiến đấu.

- Trở về từ giải đấu này, Văn Bình có dự định gì cho mình?

- Trở về từ giải đấu, tôi sẽ cố gắng tập trung ở CLB trước và cố gắng để được trao cơ hội ở các giải quốc tế tiếp theo. Trước mắt là vòng loại ở kỳ U23 châu Á tiếp theo, trước khi nghĩ tới VCK. SEA Games tới mục tiêu của tôi là bắt chính.

- Cao Văn Bình là thủ môn trẻ nhất đang ra sân ở V.League. Đâu là điều giúp bạn tự tin khi đối mặt với những đối thủ mạnh?

- Ở SLNA, tôi được BHL trao cho cơ hội, tôi luôn trân trọng và sẽ nỗ lực. Tôi luôn thoải mái vì có anh Văn Việt đi trước và chỉ bảo cho tôi khá nhiều. Tôi hay gọi cho anh Việt và hai anh em có trao đổi về cách bắt bóng, xử lý tình huống. Anh Việt luôn khuyên tôi đứng vị trí này tốt hơn, vị trí kia có thể phá bóng mạnh hơn khi tôi chọn vị trí chưa tốt.

- Cảm ơn Cao Văn Bình về cuộc trò chuyện!